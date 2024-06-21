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Чемпионат Европы
21 июня 2024, 16:14 |
664
0

ФОТО. Старт матча. Огромный флаг Украины, мощная поддержка трибун

В Дюссельдорфе проходит игра 2-го тура Евро-2024 между Словакией и Украиной

21 июня 2024, 16:14 |
664
0
ФОТО. Старт матча. Огромный флаг Украины, мощная поддержка трибун
Getty Images/Global Images Ukraine

21 июня в 16:00 в немецком Дюссельдорфе проходит матч 2-го тура группы E Евро-2024 между сборными Словакии и Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В первом туре Украина разгромно проиграла Румынии (0:3), а Словакия сенсационно обыграла Бельгию (1:0).

После первого тура Румыния и Словакия имеют по 3 очка, а Бельгия и Украины идут без набранных баллов.

ФОТО. Старт матча. Огромный флаг Украины, мощная поддержка трибун

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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