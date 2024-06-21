Чемпионат Европы21 июня 2024, 16:14 |
664
0
ФОТО. Старт матча. Огромный флаг Украины, мощная поддержка трибун
В Дюссельдорфе проходит игра 2-го тура Евро-2024 между Словакией и Украиной
21 июня 2024, 16:14 |
664
0
21 июня в 16:00 в немецком Дюссельдорфе проходит матч 2-го тура группы E Евро-2024 между сборными Словакии и Украины.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В первом туре Украина разгромно проиграла Румынии (0:3), а Словакия сенсационно обыграла Бельгию (1:0).
После первого тура Румыния и Словакия имеют по 3 очка, а Бельгия и Украины идут без набранных баллов.
ФОТО. Старт матча. Огромный флаг Украины, мощная поддержка трибун
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 20 июня 2024, 19:37 56
Наставник национальной команды высказался о следующем матче
Бокс | 20 июня 2024, 23:09 1
Барри Макгиган считает, что украинец снова победит
Футбол | 21.06.2024, 11:45
Футбол | 21.06.2024, 13:10
Футбол | 21.06.2024, 13:47
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
20.06.2024, 01:36 8
19.06.2024, 17:35 9
19.06.2024, 18:26 1
20.06.2024, 05:20 2
20.06.2024, 11:42 1
20.06.2024, 13:59 50
21.06.2024, 07:11 3
20.06.2024, 07:01 13