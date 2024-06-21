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  4. Траоре рассказал, почему не покинул Шахтер после начала войны
Украина. Премьер лига
21 июня 2024, 16:11 |
226
0

Траоре рассказал, почему не покинул Шахтер после начала войны

Форвард «Шахтера» не считает свой трансфер ошибочным решением

21 июня 2024, 16:11 |
226
0
Траоре рассказал, почему не покинул Шахтер после начала войны
ФК Шахтер. Лассина Траоре

Форвард «Шахтера» Лассина Траоре признался, что не жалеет о своем переходе в донецкий клуб летом 2021 года:

«Как я всегда говорил, решение присоединиться к «Шахтеру» было для меня хорошим проектом. Переход из «Аякса» в «Шахтер» - неплохой шаг, который позволил продолжать тренироваться и играть в футбол, оставаясь на евроарене, как это было в «Аяксе».

Также я травмировался еще до начала войны и имел невероятную поддержку от команды, менеджмента, спортивного директора и президента, поэтому чувствовал, что должен дать что-то взамен.

Это для меня естественно, меня так воспитали родители. Если тебе кто-то помог, то и ты должен оказать помощь в трудное время. Вот почему я остаюсь здесь. Горжусь быть игроком «Шахтера» и всегда буду этим гордиться».

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Олег Дидух Источник: ФК Шахтер Донецк
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