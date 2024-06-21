Наставник сборной Уэльса уволен со своего поста

Футбольная ассоциация Уэльса приняла решение уволить с поста главного тренера национальной сборной Роба Пейджа.

Он работал с командой с ноября 2020 года. Под руководством Пейджа Уэльс дошел до 1/8 финала Евро-2020 и вышел на ЧМ-2022, где завершил борьбу на групповом этапе.

На Евро-2024 сборная Уэльса пробиться не смогла, в финале плей-офф уступив в серии пенальти сборной Польши.

Суммарно на посту главного тренера сборной Уэльса 49-летний Пейдж суммарно провел 45 матчей, в которых одержал 15 побед и потерпел 14 поражений.