Испания и Италия встречались на Евро чаще, чем любая другая пара команд

Сборные Испании и Италии провели между собой уже восьмой матч в финальных турнирах чемпионатов Европы. Так часто играть друг с другом какой-либо другой паре команд не доводилось.

В двух поединках викторию праздновала «Фурия Роха» (4:0 в финале ЧЕ-2012 и 1:0 в группе на Euro-2024) и также в двух – «Скуадра Адзурра» (1:0 в групповом раунде ЧЕ-1988 и 2:0 в 1/8 финала Euro-2016). А еще четыре встречи завершились в игровое время вничью. Две в групповых раундах (0:0 на ЧЕ-1980 и 1:1 на ЧЕ-2012) и две – на стадии плей-офф (0:0 в 1/4 финала ЧЕ-2008 с победой по пенальти испанцев и 1:1 в 1/2 финала ЧЕ-2020 с победой по пенальти итальянцев).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Пары команд, чаще других встречавшиеся на Euro