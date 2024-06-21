Испания и Италия встречались на Евро чаще, чем любая другая пара команд
«Фурия Роха» сравнялась с «Скуадрой Адзуррой» по числу побед в «междусобойчиках»
Сборные Испании и Италии провели между собой уже восьмой матч в финальных турнирах чемпионатов Европы. Так часто играть друг с другом какой-либо другой паре команд не доводилось.
В двух поединках викторию праздновала «Фурия Роха» (4:0 в финале ЧЕ-2012 и 1:0 в группе на Euro-2024) и также в двух – «Скуадра Адзурра» (1:0 в групповом раунде ЧЕ-1988 и 2:0 в 1/8 финала Euro-2016). А еще четыре встречи завершились в игровое время вничью. Две в групповых раундах (0:0 на ЧЕ-1980 и 1:1 на ЧЕ-2012) и две – на стадии плей-офф (0:0 в 1/4 финала ЧЕ-2008 с победой по пенальти испанцев и 1:1 в 1/2 финала ЧЕ-2020 с победой по пенальти итальянцев).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Пары команд, чаще других встречавшиеся на Euro
|
Матчи
|
Пара
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
ЧЕ
|
8
|
Испания - Италия
|
2
|
4
|
2
|
7-5
|
1980-2024
|
5
|
Нидерланды - Германия
|
2
|
1
|
2
|
9-8
|
1980-2012
|
5
|
Германия - Португалия
|
3
|
1
|
1
|
8-7
|
1984-2020
|
4
|
Франция - Испания
|
2
|
1
|
1
|
5-4
|
1984-2012
|
4
|
Италия - Германия
|
1
|
3
|
0
|
4-3
|
1988-2016
|
4
|
Италия - Бельгия
|
3
|
1
|
0
|
6-1
|
1980-2020
|
4
|
Франция - Португалия
|
2
|
1
|
1
|
7-6
|
1984-2020
|
4
|
Португалия - Чехия
|
3
|
0
|
1
|
6-3
|
1996-2024
|
4
|
Испания - Хорватия
|
3
|
0
|
1
|
10-5
|
2012-2024
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