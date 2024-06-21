Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Испания и Италия встречались на Евро чаще, чем любая другая пара команд
Чемпионат Европы
21 июня 2024, 14:57 | Обновлено 21 июня 2024, 15:14
346
0

Испания и Италия встречались на Евро чаще, чем любая другая пара команд

«Фурия Роха» сравнялась с «Скуадрой Адзуррой» по числу побед в «междусобойчиках»

21 июня 2024, 14:57 | Обновлено 21 июня 2024, 15:14
346
0
Испания и Италия встречались на Евро чаще, чем любая другая пара команд
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборные Испании и Италии провели между собой уже восьмой матч в финальных турнирах чемпионатов Европы. Так часто играть друг с другом какой-либо другой паре команд не доводилось.

В двух поединках викторию праздновала «Фурия Роха» (4:0 в финале ЧЕ-2012 и 1:0 в группе на Euro-2024) и также в двух – «Скуадра Адзурра» (1:0 в групповом раунде ЧЕ-1988 и 2:0 в 1/8 финала Euro-2016). А еще четыре встречи завершились в игровое время вничью. Две в групповых раундах (0:0 на ЧЕ-1980 и 1:1 на ЧЕ-2012) и две – на стадии плей-офф (0:0 в 1/4 финала ЧЕ-2008 с победой по пенальти испанцев и 1:1 в 1/2 финала ЧЕ-2020 с победой по пенальти итальянцев).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Пары команд, чаще других встречавшиеся на Euro

Матчи

Пара

В

Н

П

М

ЧЕ

8

Испания - Италия

2

4

2

7-5

1980-2024

5

Нидерланды - Германия

2

1

2

9-8

1980-2012

5

Германия - Португалия

3

1

1

8-7

1984-2020

4

Франция - Испания

2

1

1

5-4

1984-2012

4

Италия - Германия

1

3

0

4-3

1988-2016

4

Италия - Бельгия

3

1

0

6-1

1980-2020

4

Франция - Португалия

2

1

1

7-6

1984-2020

4

Португалия - Чехия

3

0

1

6-3

1996-2024

4

Испания - Хорватия

3

0

1

10-5

2012-2024
По теме:
Черная серия продолжается. Украина пропустила в 13-м матче на Евро подряд
ВИДЕО. Зинченко проиграл воздух. Украина пропустила гол от Словакии
ФОТО. Старт матча. Огромный флаг Украины, мощная поддержка трибун
Евро-2024 цифры и факты сборная Испании по футболу сборная Италии по футболу
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Даниил БЕСКОРОВАЙНЫЙ: «Лунин точно не должен обижаться на Реброва»
Футбол | 21 июня 2024, 13:13 3
Даниил БЕСКОРОВАЙНЫЙ: «Лунин точно не должен обижаться на Реброва»
Даниил БЕСКОРОВАЙНЫЙ: «Лунин точно не должен обижаться на Реброва»

Защитник «Полесья» поделился мнениями о возможных изменениях в составе сборной Украины

«Мне его жаль». Экс-чемпион мира назвал победителя реванша Усик – Фьюри
Бокс | 20 июня 2024, 23:09 1
«Мне его жаль». Экс-чемпион мира назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Мне его жаль». Экс-чемпион мира назвал победителя реванша Усик – Фьюри

Барри Макгиган считает, что украинец снова победит

Два английские клуба интересуются талантом Металлиста
Футбол | 21.06.2024, 13:51
Два английские клуба интересуются талантом Металлиста
Два английские клуба интересуются талантом Металлиста
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Словакия – Украина
Футбол | 21.06.2024, 13:23
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Словакия – Украина
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Словакия – Украина
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 21.06.2024, 07:29
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Новый претендент. Лунин заинтересовал один из сильнейших клубов мира
Новый претендент. Лунин заинтересовал один из сильнейших клубов мира
20.06.2024, 07:01 13
Футбол
Джошуа нашел нового соперника. Кто будет оппонентом Энтони?
Джошуа нашел нового соперника. Кто будет оппонентом Энтони?
20.06.2024, 09:51
Бокс
Хорватия – Албания – 2:2. Битва балканцев. Видео голов и обзор матча
Хорватия – Албания – 2:2. Битва балканцев. Видео голов и обзор матча
19.06.2024, 18:26 1
Футбол
Швейцарец Шакири вошел в историю футбола
Швейцарец Шакири вошел в историю футбола
19.06.2024, 23:31 1
Футбол
Словакия – Украина. Прогноз и анонс на матч Евро-2024
Словакия – Украина. Прогноз и анонс на матч Евро-2024
21.06.2024, 13:10 91
Футбол
РЕБРОВ – о матче со Словакией и состоянии команды после разгрома от Румынии
РЕБРОВ – о матче со Словакией и состоянии команды после разгрома от Румынии
20.06.2024, 19:37 56
Футбол
Сербия угрожает сняться с Евро, если УЕФА не накажет Хорватию и Албанию
Сербия угрожает сняться с Евро, если УЕФА не накажет Хорватию и Албанию
20.06.2024, 13:59 50
Футбол
Довбик признался, почему Украина разгромно проиграла Румынии на Евро-2024
Довбик признался, почему Украина разгромно проиграла Румынии на Евро-2024
20.06.2024, 05:20 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем