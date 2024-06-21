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Чемпионат Европы
21 июня 2024, 14:53 | Обновлено 21 июня 2024, 14:56
124
0

Италия упустила шанс повторить рекорд Англии на Евро

«Скуадра Адзурра» прервала 10-матчевую голевую серию на Euro

21 июня 2024, 14:53 | Обновлено 21 июня 2024, 14:56
124
0
Италия упустила шанс повторить рекорд Англии на Евро
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Италии, уступив испанцам со счетом 0:1, прервала свою забивную серию в финальных турнирах чемпионатов Европы, которая составила 10 игр. Всего одного голевого матча не хватило «Скуадре Адзурре», чтобы повторить рекорд Euro, принадлежащий англичанам.

Последний раз итальянцы не смогли пробить защитные редуты соперников 22 июня 2016 года – 0:1 с Ирландией.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные голевые серии в финальных турнирах чемпионатов Европы

Серия

Сборная

Началась

Завершилась

Дата

Соперник

Счет

Дата

Соперник

Счет

11

Англия

26.06.1996

Германия

1:1

24.06.2012

Италия

0:0

10

Португалия

12.06.2000

Англия

3:2

04.07.2004

Греция

0:1

10

Италия

27.06.2016

Испания

2:0

20.06.2024

Испания

0:1

9

Франция

11.06.2000

Дания

3:0

25.06.2004

Греция

0:1

9

Бельгия

18.06.2016

Ирландия

3:0

17.06.2024

Словакия

0:1

8

ФРГ/Германия

10.06.1988

Италия

1:1

26.06.1992

Дания

0:2

8

Хорватия

17.06.2004

Франция

2:2

18.06.2012

Испания

0:1

8

Португалия

12.06.2016

Венгрия

3:3

27.06.2021

Бельгия

0:1

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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