Италия упустила шанс повторить рекорд Англии на Евро

Сборная Италии, уступив испанцам со счетом 0:1, прервала свою забивную серию в финальных турнирах чемпионатов Европы, которая составила 10 игр. Всего одного голевого матча не хватило «Скуадре Адзурре», чтобы повторить рекорд Euro, принадлежащий англичанам.

Последний раз итальянцы не смогли пробить защитные редуты соперников 22 июня 2016 года – 0:1 с Ирландией.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные голевые серии в финальных турнирах чемпионатов Европы