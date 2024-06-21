Италия упустила шанс повторить рекорд Англии на Евро
«Скуадра Адзурра» прервала 10-матчевую голевую серию на Euro
Сборная Италии, уступив испанцам со счетом 0:1, прервала свою забивную серию в финальных турнирах чемпионатов Европы, которая составила 10 игр. Всего одного голевого матча не хватило «Скуадре Адзурре», чтобы повторить рекорд Euro, принадлежащий англичанам.
Последний раз итальянцы не смогли пробить защитные редуты соперников 22 июня 2016 года – 0:1 с Ирландией.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые продолжительные голевые серии в финальных турнирах чемпионатов Европы
|
Серия
|
Сборная
|
Началась
|
|
|
Завершилась
|
|
|
|
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
11
|
Англия
|
26.06.1996
|
Германия
|
1:1
|
24.06.2012
|
Италия
|
0:0
|
10
|
Португалия
|
12.06.2000
|
Англия
|
3:2
|
04.07.2004
|
Греция
|
0:1
|
10
|
Италия
|
27.06.2016
|
Испания
|
2:0
|
20.06.2024
|
Испания
|
0:1
|
9
|
Франция
|
11.06.2000
|
Дания
|
3:0
|
25.06.2004
|
Греция
|
0:1
|
9
|
Бельгия
|
18.06.2016
|
Ирландия
|
3:0
|
17.06.2024
|
Словакия
|
0:1
|
8
|
ФРГ/Германия
|
10.06.1988
|
Италия
|
1:1
|
26.06.1992
|
Дания
|
0:2
|
8
|
Хорватия
|
17.06.2004
|
Франция
|
2:2
|
18.06.2012
|
Испания
|
0:1
|
8
|
Португалия
|
12.06.2016
|
Венгрия
|
3:3
|
27.06.2021
|
Бельгия
|
0:1
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