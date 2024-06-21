До матча с Испанией сборная Италии не проигрывала 10 матчей подряд

Поражение Италии от Испании (0:1) стало 11-м для действующих чемпионов Европы на групповой стадии финальных турниров. Мало того, итальянцы прервали свою беспроигрышную серию, которая составила 10 матчей (7 побед и 3 ничьих). Причем началась эта серия «Скуадры Адзурры» на Euro-2016 победой над… испанцами.

А последний раз итальянцы терпели фиаско в игровое время в последнем туре группового раунда ЧЕ-2016 - 0:1 с Ирландией. К слову, более продолжительную серию без поражений в истории Euro имели только Испания - 14 игр и Португалия - 12.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Все поражения действующих чемпионов Европы в группе

Дата Действующий чемпион Европы Соперник Счет 1. 11.06.1980 Чехословакия ФРГ 0:1 2. 20.06.1984 ФРГ Испания 0:1 3. 16.06.1996 Дания Хорватия 0:3 4. 17.06.2000 Германия Англия 0:1 5. 17.06.2000 Германия Португалия 0:3 6. 10.06.2008 Греция Швеция 0:2 7. 14.06.2008 Греция Россия 0:1 8. 18.06.2008 Греция Испания 1:2 9. 21.06.2016 Испания Хорватия 1:2 10. 19.06.2021 Португалия Германия 2:4 11. 20.06.2024 Италия Испания 0:1

Самые продолжительные беспроигрышные серии в финальных турнирах чемпионатов Европы

(без учета серий пенальти)

Серия Сборная Началась Завершилась Дата Соперник Счет Дата Соперник Счет 14 (+11=3) Испания 10.06.2008 Россия 4:1 21.06.2016 Хорватия 1:2 12 (+7=5) Португалия 13.06.2012 Дания 3:2 19.06.2021 Германия 2:4 10 (+7=3) ФРГ 14.06.1972 Бельгия 2:1 20.06.1984 Испания 0:1 10 (+7=3) Нидерланды 15.06.1988 Англия 3:1 18.06.1996 Англия 1:4 10 (+7=3) Италия 27.06.2016 Испания 2:0 20.06.2024 Испания 0:1 10 (+5=5) Англия 17.06.2004 Швейцария 3:0 27.06.2016 Исландия 1:2 10 (+4=6) Италия 05.06.1968 СССР 0:0 22.06.1988 СССР 0:2 9* (+6=3) Англия 13.06.2021 Хорватия 1:0 8* (+4=4) Испания 14.06.2021 Швеция 0:0

* серия не закончена.