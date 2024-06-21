Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. До матча с Испанией сборная Италии не проигрывала 10 матчей подряд
Чемпионат Европы
21 июня 2024, 14:47 | Обновлено 21 июня 2024, 14:49
74
1

До матча с Испанией сборная Италии не проигрывала 10 матчей подряд

Началась эта серия «Скуадры Адзурры» победой на ЧЕ-2016 над… испанцами

21 июня 2024, 14:47 | Обновлено 21 июня 2024, 14:49
74
1
До матча с Испанией сборная Италии не проигрывала 10 матчей подряд
Getty Images/Global Images Ukraine

Поражение Италии от Испании (0:1) стало 11-м для действующих чемпионов Европы на групповой стадии финальных турниров. Мало того, итальянцы прервали свою беспроигрышную серию, которая составила 10 матчей (7 побед и 3 ничьих). Причем началась эта серия «Скуадры Адзурры» на Euro-2016 победой над… испанцами.

А последний раз итальянцы терпели фиаско в игровое время в последнем туре группового раунда ЧЕ-2016 - 0:1 с Ирландией. К слову, более продолжительную серию без поражений в истории Euro имели только Испания - 14 игр и Португалия - 12.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Все поражения действующих чемпионов Европы в группе

Дата

Действующий чемпион Европы

Соперник

Счет

1.

11.06.1980

Чехословакия

ФРГ

0:1

2.

20.06.1984

ФРГ

Испания

0:1

3.

16.06.1996

Дания

Хорватия

0:3

4.

17.06.2000

Германия

Англия

0:1

5.

17.06.2000

Германия

Португалия

0:3

6.

10.06.2008

Греция

Швеция

0:2

7.

14.06.2008

Греция

Россия

0:1

8.

18.06.2008

Греция

Испания

1:2

9.

21.06.2016

Испания

Хорватия

1:2

10.

19.06.2021

Португалия

Германия

2:4

11.

20.06.2024

Италия

Испания

0:1

Самые продолжительные беспроигрышные серии в финальных турнирах чемпионатов Европы

(без учета серий пенальти)

Серия

Сборная

Началась

Завершилась

Дата

Соперник

Счет

Дата

Соперник

Счет

14 (+11=3)

Испания

10.06.2008

Россия

4:1

21.06.2016

Хорватия

1:2

12 (+7=5)

Португалия

13.06.2012

Дания

3:2

19.06.2021

Германия

2:4

10 (+7=3)

ФРГ

14.06.1972

Бельгия

2:1

20.06.1984

Испания

0:1

10 (+7=3)

Нидерланды

15.06.1988

Англия

3:1

18.06.1996

Англия

1:4

10 (+7=3)

Италия

27.06.2016

Испания

2:0

20.06.2024

Испания

0:1

10 (+5=5)

Англия

17.06.2004

Швейцария

3:0

27.06.2016

Исландия

1:2

10 (+4=6)

Италия

05.06.1968

СССР

0:0

22.06.1988

СССР

0:2

9* (+6=3)

Англия

13.06.2021

Хорватия

1:0

8* (+4=4)

Испания

14.06.2021

Швеция

0:0

* серия не закончена.

По теме:
ФОТО. Сборная Украины прибыла на стадион на игру со Словакией
ФОТО. Свитолина приехала поддержать сборную Украины в игре со Словакией
Испания и Италия встречались на Евро чаще, чем любая другая пара команд
Евро-2024 цифры и факты сборная Италии по футболу
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Фьюри назвал главную причину своего поражения в бою с Усиком
Бокс | 21 июня 2024, 10:29 5
Фьюри назвал главную причину своего поражения в бою с Усиком
Фьюри назвал главную причину своего поражения в бою с Усиком

Тайсон понял, что слишком много веселился

Пять помощников Реброва. Кто входит в тренерский штаб сборной Украины?
Футбол | 21 июня 2024, 14:20 2
Пять помощников Реброва. Кто входит в тренерский штаб сборной Украины?
Пять помощников Реброва. Кто входит в тренерский штаб сборной Украины?

Поговорим чуть более детально о тех, кто остается в тени персоны главного тренера…

Проиграли по делу. Италия установила антирекорд в матче с Испанией
Футбол | 21.06.2024, 07:13
Проиграли по делу. Италия установила антирекорд в матче с Испанией
Проиграли по делу. Италия установила антирекорд в матче с Испанией
Букмекеры оценили шансы сборной Украины переиграть Словакию на Евро-2024
Футбол | 21.06.2024, 07:11
Букмекеры оценили шансы сборной Украины переиграть Словакию на Евро-2024
Букмекеры оценили шансы сборной Украины переиграть Словакию на Евро-2024
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Словакия – Украина
Футбол | 21.06.2024, 13:23
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Словакия – Украина
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Словакия – Украина
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
З почином
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Малиновский рассказал о разговоре в раздевалке после фиаско от Румынии
Малиновский рассказал о разговоре в раздевалке после фиаско от Румынии
19.06.2024, 14:12 3
Футбол
Бражко рассказал о разговоре в раздевалке после разгрома от Румынии
Бражко рассказал о разговоре в раздевалке после разгрома от Румынии
19.06.2024, 10:19 9
Футбол
Майкл Баффер назвал самого интересного боксера современности
Майкл Баффер назвал самого интересного боксера современности
19.06.2024, 17:35 9
Бокс
Довбик признался, почему Украина разгромно проиграла Румынии на Евро-2024
Довбик признался, почему Украина разгромно проиграла Румынии на Евро-2024
20.06.2024, 05:20 2
Футбол
Сабо сообщил, что должна сделать Украина для выхода из группы на Евро
Сабо сообщил, что должна сделать Украина для выхода из группы на Евро
20.06.2024, 11:00 8
Футбол
Леннокс Льюис назвал хевивейтера, который бил сильнее Тайсона и Кличко
Леннокс Льюис назвал хевивейтера, который бил сильнее Тайсона и Кличко
19.06.2024, 12:46 2
Бокс
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
21.06.2024, 07:29 17
Футбол
Дерек Чисора признался, сможет ли Фьюри победить Усика в реванше
Дерек Чисора признался, сможет ли Фьюри победить Усика в реванше
19.06.2024, 13:17 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем