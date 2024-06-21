До матча с Испанией сборная Италии не проигрывала 10 матчей подряд
Началась эта серия «Скуадры Адзурры» победой на ЧЕ-2016 над… испанцами
Поражение Италии от Испании (0:1) стало 11-м для действующих чемпионов Европы на групповой стадии финальных турниров. Мало того, итальянцы прервали свою беспроигрышную серию, которая составила 10 матчей (7 побед и 3 ничьих). Причем началась эта серия «Скуадры Адзурры» на Euro-2016 победой над… испанцами.
А последний раз итальянцы терпели фиаско в игровое время в последнем туре группового раунда ЧЕ-2016 - 0:1 с Ирландией. К слову, более продолжительную серию без поражений в истории Euro имели только Испания - 14 игр и Португалия - 12.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Все поражения действующих чемпионов Европы в группе
|
|
Дата
|
Действующий чемпион Европы
|
Соперник
|
Счет
|
1.
|
11.06.1980
|
Чехословакия
|
ФРГ
|
0:1
|
2.
|
20.06.1984
|
ФРГ
|
Испания
|
0:1
|
3.
|
16.06.1996
|
Дания
|
Хорватия
|
0:3
|
4.
|
17.06.2000
|
Германия
|
Англия
|
0:1
|
5.
|
17.06.2000
|
Германия
|
Португалия
|
0:3
|
6.
|
10.06.2008
|
Греция
|
Швеция
|
0:2
|
7.
|
14.06.2008
|
Греция
|
Россия
|
0:1
|
8.
|
18.06.2008
|
Греция
|
Испания
|
1:2
|
9.
|
21.06.2016
|
Испания
|
Хорватия
|
1:2
|
10.
|
19.06.2021
|
Португалия
|
Германия
|
2:4
|
11.
|
20.06.2024
|
Италия
|
Испания
|
0:1
Самые продолжительные беспроигрышные серии в финальных турнирах чемпионатов Европы
(без учета серий пенальти)
|
Серия
|
Сборная
|
Началась
|
|
|
Завершилась
|
|
|
|
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
14 (+11=3)
|
Испания
|
10.06.2008
|
Россия
|
4:1
|
21.06.2016
|
Хорватия
|
1:2
|
12 (+7=5)
|
Португалия
|
13.06.2012
|
Дания
|
3:2
|
19.06.2021
|
Германия
|
2:4
|
10 (+7=3)
|
ФРГ
|
14.06.1972
|
Бельгия
|
2:1
|
20.06.1984
|
Испания
|
0:1
|
10 (+7=3)
|
Нидерланды
|
15.06.1988
|
Англия
|
3:1
|
18.06.1996
|
Англия
|
1:4
|
10 (+7=3)
|
Италия
|
27.06.2016
|
Испания
|
2:0
|
20.06.2024
|
Испания
|
0:1
|
10 (+5=5)
|
Англия
|
17.06.2004
|
Швейцария
|
3:0
|
27.06.2016
|
Исландия
|
1:2
|
10 (+4=6)
|
Италия
|
05.06.1968
|
СССР
|
0:0
|
22.06.1988
|
СССР
|
0:2
|
9* (+6=3)
|
Англия
|
13.06.2021
|
Хорватия
|
1:0
|
|
|
|
8* (+4=4)
|
Испания
|
14.06.2021
|
Швеция
|
0:0
|
|
|
* серия не закончена.
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