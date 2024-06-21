Журналист назвал город, в котором Днепр-1 проведет матч квалификации ЛК

«Днепр-1» проведет номинально домашний матч второго раунда квалификации Лиги конференций в Кошице. Об этом сообщает журналист Петр Слонка.

Отметим, что в прошлом сезоне «Днепр-1» также играл все три номинально домашних матча еврокубков в Кошице. Тогда украинский клуб поочередно вылетел из Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.

Отметим, что в это году в соперники «Днепра-1» жеребьевка определила «Пушкаш Академию» из Венгрии. В первой игре днепряне будут хозяевами поля (25 июля), а повторную встречу проведут на выезде (1 августа).