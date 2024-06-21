Испания21 июня 2024, 14:20 |
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Экс-звезда Атлетико Мадрид перешел в колумбийский клуб
Радамель Фалькао вернулся доигрывать на родину
21 июня 2024, 14:20 |
363
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Звездный экс-форвард «Атлетико» Мадрид, «Челси» и «Манчестер Юнайтед» Радамель Фалькао возвращается доигрывать в родную Колумбию. Об этом сообщает авторитетный итальянский инсайдер Фабрицио Романо.
По его информации, Фалькао перейдет на правах свободного агента в «Мильонариос». Стороны согласовали контракт до декабря 2024 года с опцией дальнейшего продления.
Последние три года 38-летний ветеран провел в испанском «Райо Вальекано». В сезоне 2023/2024 на его счету 4 гола и 1 ассист в 26 матчах во всех турнирах.
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