Экс-звезда Атлетико Мадрид перешел в колумбийский клуб

Звездный экс-форвард «Атлетико» Мадрид, «Челси» и «Манчестер Юнайтед» Радамель Фалькао возвращается доигрывать в родную Колумбию. Об этом сообщает авторитетный итальянский инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, Фалькао перейдет на правах свободного агента в «Мильонариос». Стороны согласовали контракт до декабря 2024 года с опцией дальнейшего продления.

Последние три года 38-летний ветеран провел в испанском «Райо Вальекано». В сезоне 2023/2024 на его счету 4 гола и 1 ассист в 26 матчах во всех турнирах.