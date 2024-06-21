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Испания
21 июня 2024, 14:20 |
363
0

Экс-звезда Атлетико Мадрид перешел в колумбийский клуб

Радамель Фалькао вернулся доигрывать на родину

21 июня 2024, 14:20 |
363
0
Экс-звезда Атлетико Мадрид перешел в колумбийский клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Радамель Фалькао

Звездный экс-форвард «Атлетико» Мадрид, «Челси» и «Манчестер Юнайтед» Радамель Фалькао возвращается доигрывать в родную Колумбию. Об этом сообщает авторитетный итальянский инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, Фалькао перейдет на правах свободного агента в «Мильонариос». Стороны согласовали контракт до декабря 2024 года с опцией дальнейшего продления.

Последние три года 38-летний ветеран провел в испанском «Райо Вальекано». В сезоне 2023/2024 на его счету 4 гола и 1 ассист в 26 матчах во всех турнирах.

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Радамель Фалькао Мильонариос свободный агент Райо Вальекано Фабрицио Романо
Олег Дидух Источник: Фабрицио Романо
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