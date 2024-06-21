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  4. ВИРТ: «Мы прекрасно видели, что Лунин не справился со своими обязанностями»
Чемпионат Европы
21 июня 2024, 13:51 |
2213
1

ВИРТ: «Мы прекрасно видели, что Лунин не справился со своими обязанностями»

Бывший вратарь сборной Украины выбрал голкипера на матч против Словакии

21 июня 2024, 13:51 |
2213
1
ВИРТ: «Мы прекрасно видели, что Лунин не справился со своими обязанностями»
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший вратарь сборной Украины Юрий Вирт выбрал голкипера национальной команды на матч 2-го тура группового этапа Евро-2024 против Словакии:

«В Украине на данный момент есть два равноценных вратаря. Перед первым матчем я говорил, что место в основе больше заслуживает Андрей Лунин. Мы прекрасно видели, что он не справился со своими, можно сказать, прямыми обязанностями. Была допущена не одна ошибка, которая привела к взятию ворот, поэтому я думаю, что на следующую игру все-таки должен выходить Анатолий Трубин. Есть конкуренция, и неудачная игра Лунина дает шанс показать себя Анатолию Трубину. Первая игра была провалена и это дает возможность Реброву сейчас ставить других футболистов».

Матч Словакия – Украина состоится 21 июня в 16:00 по киевскому времени.

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Дмитро Вербинський Источник: Трибуна
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Комментарии 1
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Владислав Рейский
Та коню понятно шо можно его поменять при чем безболезненно, но если будут моменты и пасы назад и ноль моментов у нас у чужих ворот, то откуда очки будут, на автогол будем рассчитывать?!
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