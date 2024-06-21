ВИРТ: «Мы прекрасно видели, что Лунин не справился со своими обязанностями»
Бывший вратарь сборной Украины выбрал голкипера на матч против Словакии
Бывший вратарь сборной Украины Юрий Вирт выбрал голкипера национальной команды на матч 2-го тура группового этапа Евро-2024 против Словакии:
«В Украине на данный момент есть два равноценных вратаря. Перед первым матчем я говорил, что место в основе больше заслуживает Андрей Лунин. Мы прекрасно видели, что он не справился со своими, можно сказать, прямыми обязанностями. Была допущена не одна ошибка, которая привела к взятию ворот, поэтому я думаю, что на следующую игру все-таки должен выходить Анатолий Трубин. Есть конкуренция, и неудачная игра Лунина дает шанс показать себя Анатолию Трубину. Первая игра была провалена и это дает возможность Реброву сейчас ставить других футболистов».
Матч Словакия – Украина состоится 21 июня в 16:00 по киевскому времени.
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