ВИРТ: «Мы прекрасно видели, что Лунин не справился со своими обязанностями»

Бывший вратарь сборной Украины Юрий Вирт выбрал голкипера национальной команды на матч 2-го тура группового этапа Евро-2024 против Словакии:

«В Украине на данный момент есть два равноценных вратаря. Перед первым матчем я говорил, что место в основе больше заслуживает Андрей Лунин. Мы прекрасно видели, что он не справился со своими, можно сказать, прямыми обязанностями. Была допущена не одна ошибка, которая привела к взятию ворот, поэтому я думаю, что на следующую игру все-таки должен выходить Анатолий Трубин. Есть конкуренция, и неудачная игра Лунина дает шанс показать себя Анатолию Трубину. Первая игра была провалена и это дает возможность Реброву сейчас ставить других футболистов».

Матч Словакия – Украина состоится 21 июня в 16:00 по киевскому времени.