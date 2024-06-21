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Чемпионат Европы
21 июня 2024, 13:31 |
369
0

Натан АКЕ: «Мы не можем просто защищаться»

Защитник сборной Нидерландов поделился ожиданиями от матча против Франции

21 июня 2024, 13:31 |
369
0
Натан АКЕ: «Мы не можем просто защищаться»
УЕФА. Натан Аке

Защитник сборной Нидерландов Натан Аке поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Евро-2024 против национальной команды Франции:

«Первые несколько дней тренировок, очевидно, были посвящены восстановлению, чтобы убедиться, что все в хорошей форме и готовы к работе. Последние несколько дней были более тактическими: о том, что мы хотим сделать, чего мы хотим достичь и исправить некоторые вещи, которые произошли в матче против Польши. Первый час или около того мы играли очень хорошо, но все еще очевидно, что есть вещи, которые могли бы работать лучше.

Я думаю, что у нас была отличная связь с Коди Гакпо. Он начал игру с Польшей со старта. Он очень хорош, очевидно: технически, тактически, но также очень умен в обороне. Он может создавать моменты и забивать голы. Последние несколько лет он был очень важным для национальной сборной.

У Франции много очень хороших, быстрых игроков впереди, поэтому вы должны принять решение, когда идти вперед, а когда защищаться. Очевидно, что мы хотим сосредоточиться на своих собственных качествах, качествах команды и на том, что мы хотим сделать тактически. Поэтому мы не можем просто защищаться, мы также должны атаковать».

Матч Нидерланды – Франция состоится 21 июня в 22:00 по киевскому времени.

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Дмитро Вербинський Источник: УЕФА
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