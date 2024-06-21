Чемпионат Европы21 июня 2024, 12:42 |
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Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Швейцария – Германия
Матч состоится 23 июня и стартует в 22:00
21 июня 2024, 12:42 |
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23 июня в 22:00 в немецком Франкфурте состоится матч 3-го тура группы А Евро-2024 между сборными Швейцарии и Германии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В группе А, кроме Швейцарии и Германии, играют Шотландия и Венгрия.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на сервисе MEGOGO и региональных каналах Суспільне.
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