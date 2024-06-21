Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Швейцария – Германия
Чемпионат Европы
21 июня 2024, 12:42 |
95
0

Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Швейцария – Германия

Матч состоится 23 июня и стартует в 22:00

21 июня 2024, 12:42 |
95
0
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Швейцария – Германия
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Германии

23 июня в 22:00 в немецком Франкфурте состоится матч 3-го тура группы А Евро-2024 между сборными Швейцарии и Германии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В группе А, кроме Швейцарии и Германии, играют Шотландия и Венгрия.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на сервисе MEGOGO и региональных каналах Суспільне.

GG.BET
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Натан АКЕ: «Мы не можем просто защищаться»
«Будет очень сложно». Бражко поделился ожиданиями от матча со Словакией
Даниил БЕСКОРОВАЙНЫЙ: «Лунин точно не должен обижаться на Реброва»
сборная Германии по футболу сборная Швейцарии по футболу Евро-2024 где смотреть
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известно, почему Мбаппе не сможет сыграть на Евро-2024 в трехцветной маске
Футбол | 21 июня 2024, 10:57 1
Известно, почему Мбаппе не сможет сыграть на Евро-2024 в трехцветной маске
Известно, почему Мбаппе не сможет сыграть на Евро-2024 в трехцветной маске

Правила УЕФА строго ограничивают кастомизацию медицинского оборудования

Букмекеры оценили шансы сборной Украины переиграть Словакию на Евро-2024
Футбол | 21 июня 2024, 07:11 3
Букмекеры оценили шансы сборной Украины переиграть Словакию на Евро-2024
Букмекеры оценили шансы сборной Украины переиграть Словакию на Евро-2024

Поединок пройдет 21 июня в 16:00 по Киеву

Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Словакия – Украина
Футбол | 21.06.2024, 06:23
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Словакия – Украина
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Словакия – Украина
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Очень много хейта, ребятам не надо этим тыкать»
Футбол | 21.06.2024, 12:12
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Очень много хейта, ребятам не надо этим тыкать»
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Очень много хейта, ребятам не надо этим тыкать»
РЕБРОВ – о матче со Словакией и состоянии команды после разгрома от Румынии
Футбол | 20.06.2024, 19:37
РЕБРОВ – о матче со Словакией и состоянии команды после разгрома от Румынии
РЕБРОВ – о матче со Словакией и состоянии команды после разгрома от Румынии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Динамо узнало первого соперника. Результаты жеребьевки Q2 Лиги чемпионов
Динамо узнало первого соперника. Результаты жеребьевки Q2 Лиги чемпионов
19.06.2024, 13:20 63
Футбол
Довбик признался, почему Украина разгромно проиграла Румынии на Евро-2024
Довбик признался, почему Украина разгромно проиграла Румынии на Евро-2024
20.06.2024, 05:20 2
Футбол
В УЕФА ожидают, что Лунин не сыграет со Словакией. Назвали первого номера
В УЕФА ожидают, что Лунин не сыграет со Словакией. Назвали первого номера
20.06.2024, 09:47 34
Футбол
Майкл Баффер назвал самого интересного боксера современности
Майкл Баффер назвал самого интересного боксера современности
19.06.2024, 17:35 9
Бокс
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
21.06.2024, 07:29 17
Футбол
Леннокс Льюис назвал хевивейтера, который бил сильнее Тайсона и Кличко
Леннокс Льюис назвал хевивейтера, который бил сильнее Тайсона и Кличко
19.06.2024, 12:46 2
Бокс
Фьюри впервые прокомментировал видео, на котором он пьяный ударился о столб
Фьюри впервые прокомментировал видео, на котором он пьяный ударился о столб
20.06.2024, 10:49 2
Бокс
Хорватия – Албания – 2:2. Битва балканцев. Видео голов и обзор матча
Хорватия – Албания – 2:2. Битва балканцев. Видео голов и обзор матча
19.06.2024, 18:26 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем