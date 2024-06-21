Антуан ГРИЗМАНН: «Мы полны уверенности»

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Евро-2024 против национальной команды Нидерландов:

«Настроение приподнятое. Мы очень довольны результатом нашего первого матча: мы знаем, как важно выиграть первую игру. Мы полны уверенности, нам нужно исправить несколько вещей, но я думаю, что мы готовы к игре против Нидерландов.

Будем стараться улучшить свою игру. В обороне, я думаю, мы играли великолепно, но в атаке мы должны были реализовать два или три момента, чтобы по-настоящему завершить игру. Мы попытаемся исправить это и убедиться, что мы все готовы на 100%, физически и технически».

Матч Нидерланды – Франция состоится 21 июня в 22:00 по киевскому времени.