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  4. Антуан ГРИЗМАНН: «Мы полны уверенности»
Чемпионат Европы
21 июня 2024, 12:46 |
167
0

Антуан ГРИЗМАНН: «Мы полны уверенности»

Нападающий сборной Франции поделился ожиданиями от матча против Нидерландов

21 июня 2024, 12:46 |
167
0
Антуан ГРИЗМАНН: «Мы полны уверенности»
УЕФА. Антуан Гризманн

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Евро-2024 против национальной команды Нидерландов:

«Настроение приподнятое. Мы очень довольны результатом нашего первого матча: мы знаем, как важно выиграть первую игру. Мы полны уверенности, нам нужно исправить несколько вещей, но я думаю, что мы готовы к игре против Нидерландов.

Будем стараться улучшить свою игру. В обороне, я думаю, мы играли великолепно, но в атаке мы должны были реализовать два или три момента, чтобы по-настоящему завершить игру. Мы попытаемся исправить это и убедиться, что мы все готовы на 100%, физически и технически».

Матч Нидерланды – Франция состоится 21 июня в 22:00 по киевскому времени.

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сборная Франции по футболу сборная Нидерландов по футболу Евро-2024 Нидерланды - Франция Антуан Гризманн
Дмитро Вербинський Источник: УЕФА
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