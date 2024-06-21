Дидье ДЕШАМ: «Каждая игра разная»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Евро-2024 против национальной команды Нидерландов:

«Во время отбора на Евро Нидерландам не хватало пяти-шести ключевых игроков. Это уже не та команда, и это было доказано результатами, которые они смогли получить. Это будет гораздо более сильная команда, чем та, с которой мы столкнулись в квалификации.

Каждая игра отличается. Мы достигли своей цели – победили в первой игре, но теперь, в случае с голландцами, речь идет о победе в этой игре и о выходе в плей-офф. Как и для любого тренера, речь идет о том, чтобы мы выступали как можно лучше и были максимально опасными для соперника».

Матч Нидерланды – Франция состоится 21 июня в 22:00 по киевскому времени.