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Чемпионат Европы
21 июня 2024, 12:39 | Обновлено 21 июня 2024, 12:40
67
0

Дидье ДЕШАМ: «Каждая игра разная»

Главный тренер сборной Франции поделился ожиданиями от матча против Нидерландов

21 июня 2024, 12:39 | Обновлено 21 июня 2024, 12:40
67
0
Дидье ДЕШАМ: «Каждая игра разная»
УЕФА. Дидье Дешам

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Евро-2024 против национальной команды Нидерландов:

«Во время отбора на Евро Нидерландам не хватало пяти-шести ключевых игроков. Это уже не та команда, и это было доказано результатами, которые они смогли получить. Это будет гораздо более сильная команда, чем та, с которой мы столкнулись в квалификации.

Каждая игра отличается. Мы достигли своей цели – победили в первой игре, но теперь, в случае с голландцами, речь идет о победе в этой игре и о выходе в плей-офф. Как и для любого тренера, речь идет о том, чтобы мы выступали как можно лучше и были максимально опасными для соперника».

Матч Нидерланды – Франция состоится 21 июня в 22:00 по киевскому времени.

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Дидье Дешам сборная Франции по футболу сборная Нидерландов по футболу Нидерланды - Франция Евро-2024
Дмитро Вербинський Источник: УЕФА
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