Артем МИЛЕВСКИЙ: «Очень много хейта, ребятам не надо этим тыкать»

Бывший нападающий сборной Украины Артем Милевский поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Евро-2024 против национальной команды Словакии.

– Артем, Вы играли за сборную Украины против Словакии. Возможно, в запасе у вас есть какая-то интересная история?

– Вот опубликовал в Instagtam в stories, где обыгрываю соперника, отдаю Евгению Селезневу и он забивает. Хорошая такая комбинация, я аж так улыбнулся, настроение такое приподнятое. Сразу Селе голосовое отправил, говорю "Селя, помнишь, как наказывали словаков этих". Он говорит: "Да-да, помню, на Кипре было дело". В общем, такое. А из такого я даже не помню, когда мы с ними играли, с этими словаками, если честно. Ребята потом уже, другое поколение наше, вот они играли часто со словаками.

– А что ожидаете от сборной Украины в матче против Словакии на Евро-2024?

– Да я уже говорил после игры с Румынией, что я верю в ребят. Очень много хейта, ребята все это прекрасно понимают. Им не надо лишний раз этим тыкать, тыкать, тыкать. Все тыкают, указывают, тыкают. Поэтому я понимаю их состояние. Я думаю, что к словакам они подойдут с другим характером и на других эмоциях. Я считаю, что все, каждый из них понимает, и каждый из них хочет все доказать. Они хорошего уровня футболисты, которые могут победить словаков. Поэтому нам отступать некуда. Если уж болеть, то надо ставить на победу Украины.

– Сможете спрогнозировать точный счет и авторов голов?

– Ну, это очень трудно. Я не знаю, ну, я могу сказать, а человек вообще будет на замене. Тем более после первой игры. После румын, наверное, будут изменения. И нормальная история будет. Я хочу, чтобы Ярмоленко забил. Ну, а точный счет тяжело сказать. Нужна победа, не важно с каким счетом.

– Сделайте пожелания для нашей сборной на матч со словаками.

– Они все футболисты очень высокого уровня. Я, сидя на диване, буду волноваться и болеть за них, как и многие украинцы. Я считаю, что нужно включить характер. Я желаю всем, кто выйдет на поле, кто выйдет на замену, Сергею Станиславовичу, только победы.

Матч Словакия – Украина состоится 21 июня в 16:00 по киевскому времени.