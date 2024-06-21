Легенда сборной Италии подвергся жесткому ограблению в своем доме

В дом бывшего полузащитника сборной Италии, а также клубов «Милан», «Ювентус» и «Интер» Роберто Баджо ворвалась организованная банда из пяти человек, которая совершила затем дерзкое ограбление.

Все произошло во время матча футбольного Евро-2024 Испания – Италия, который состоялся в четверг, 20 июня.

Баджо попытался противостоять одному из грабителей, но преступник ударил экс-футболиста по голове рукояткой пистолета, нанеся сильную рану. Затем Роберто и его семья были заперты в комнате примерно на 40 минут.

Сообщается, что из дома похищены часы, украшения и деньги. Пока размер ущерба только оценивается. Когда Баджо понял, что грабители ушли, то он выбил дверь и вызвал полицию.

Позднее 57-летний Роберто был доставлен в больницу с повреждением. Никто из членов семьи Баджо, включая его жену и их троих детей, не пострадал.