Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Легенда сборной Италии подвергся жесткому ограблению в своем доме
Италия
21 июня 2024, 11:48 | Обновлено 21 июня 2024, 11:51
254
0

Легенда сборной Италии подвергся жесткому ограблению в своем доме

Роберто Баджо и его семья пережили страшные события

21 июня 2024, 11:48 | Обновлено 21 июня 2024, 11:51
254
0
Легенда сборной Италии подвергся жесткому ограблению в своем доме
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Баджо

В дом бывшего полузащитника сборной Италии, а также клубов «Милан», «Ювентус» и «Интер» Роберто Баджо ворвалась организованная банда из пяти человек, которая совершила затем дерзкое ограбление.

Все произошло во время матча футбольного Евро-2024 Испания – Италия, который состоялся в четверг, 20 июня.

Баджо попытался противостоять одному из грабителей, но преступник ударил экс-футболиста по голове рукояткой пистолета, нанеся сильную рану. Затем Роберто и его семья были заперты в комнате примерно на 40 минут.

Сообщается, что из дома похищены часы, украшения и деньги. Пока размер ущерба только оценивается. Когда Баджо понял, что грабители ушли, то он выбил дверь и вызвал полицию.

Позднее 57-летний Роберто был доставлен в больницу с повреждением. Никто из членов семьи Баджо, включая его жену и их троих детей, не пострадал.

По теме:
Просто первый. Калафьори стал исторической личностью для сборной Италии
Проиграли по делу. Италия установила антирекорд в матче с Испанией
Брайан КРИСТАНТЕ: «Они сыграли гораздо сильнее нас»
Роберто Баджо ограбление сборная Италии по футболу
Юрій Остроумов Источник
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известно, почему Мбаппе не сможет сыграть на Евро-2024 в трехцветной маске
Футбол | 21 июня 2024, 10:57 1
Известно, почему Мбаппе не сможет сыграть на Евро-2024 в трехцветной маске
Известно, почему Мбаппе не сможет сыграть на Евро-2024 в трехцветной маске

Правила УЕФА строго ограничивают кастомизацию медицинского оборудования

Сербия угрожает сняться с Евро, если УЕФА не накажет Хорватию и Албанию
Футбол | 20 июня 2024, 13:59 50
Сербия угрожает сняться с Евро, если УЕФА не накажет Хорватию и Албанию
Сербия угрожает сняться с Евро, если УЕФА не накажет Хорватию и Албанию

Фанаты кричали во время матча: «Убей, убей, убей серба»

Тренер сборной Украины рассказал о состоянии Лунина после игры с Румынией
Футбол | 20.06.2024, 18:50
Тренер сборной Украины рассказал о состоянии Лунина после игры с Румынией
Тренер сборной Украины рассказал о состоянии Лунина после игры с Румынией
Евро-2024. Группа В: действующий чемпион и еще две топ-сборные
Футбол | 20.06.2024, 13:15
Евро-2024. Группа В: действующий чемпион и еще две топ-сборные
Евро-2024. Группа В: действующий чемпион и еще две топ-сборные
Пошел на соглашение. Скандальный боксер из США получил бан за допинг
Бокс | 21.06.2024, 08:37
Пошел на соглашение. Скандальный боксер из США получил бан за допинг
Пошел на соглашение. Скандальный боксер из США получил бан за допинг
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Бражко рассказал о разговоре в раздевалке после разгрома от Румынии
Бражко рассказал о разговоре в раздевалке после разгрома от Румынии
19.06.2024, 10:19 8
Футбол
Майкл Баффер назвал самого интересного боксера современности
Майкл Баффер назвал самого интересного боксера современности
19.06.2024, 17:35 9
Бокс
Леннокс Льюис назвал хевивейтера, который бил сильнее Тайсона и Кличко
Леннокс Льюис назвал хевивейтера, который бил сильнее Тайсона и Кличко
19.06.2024, 12:46 2
Бокс
Новый претендент. Лунин заинтересовал один из сильнейших клубов мира
Новый претендент. Лунин заинтересовал один из сильнейших клубов мира
20.06.2024, 07:01 13
Футбол
Динамо узнало первого соперника. Результаты жеребьевки Q2 Лиги чемпионов
Динамо узнало первого соперника. Результаты жеребьевки Q2 Лиги чемпионов
19.06.2024, 13:20 63
Футбол
Довбик признался, почему Украина разгромно проиграла Румынии на Евро-2024
Довбик признался, почему Украина разгромно проиграла Румынии на Евро-2024
20.06.2024, 05:20 2
Футбол
Член зала боксерской славы: «Усик – отстой. Он скучный и еле победил»
Член зала боксерской славы: «Усик – отстой. Он скучный и еле победил»
19.06.2024, 11:24 16
Бокс
РЕБРОВ – о матче со Словакией и состоянии команды после разгрома от Румынии
РЕБРОВ – о матче со Словакией и состоянии команды после разгрома от Румынии
20.06.2024, 19:37 56
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем