Группа сборной Украины имеет самые большие шансы на три команды в плей-офф

Аналитический аккаунт Football Meets Data подсчитал шансы третьих команд из разных групп на Евро-2024 пробиться в плей-офф.

Отметим, что в 1/8 финала выходят четыре из шести лучших третьих команд.

На данный момент группа E, в которой присутствует сборная Украины, имеет наименьшие шансы на то, что третья команда из этого квартета не квалифицируется в плей-офф. Наибольшая вероятность, что дальше пройдут всего две команды, у группы B, где представлены Испания, Италия, Хорватия и Албания.

По данным Football Meets Data, команды, которые наберут три очка в группе, имеют 60% на выход в плей-офф, независимо от разницы забитых и пропущенных мячей. Если эта разница будет нулевой, то шансы поднимаются до 98%.

Напомним, что сборная Украины пробилась в плей-офф Евро-2020 с тремя очками и разницей «-1». Тогда за бортом остались Финляндия и Словакия, у которых также было по 3 очка, но разница забитых и пропущенных мячей «-2» и «-3» соответственно.

На Евро-2024 сборной Украине на групповом этапе предстоит сыграть проти Словакии (21.06) и Бельгии (26.06). В первом туре команда Сергея Реброва проиграла со счетом 0:3 команде Румынии.