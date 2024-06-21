Группа сборной Украины имеет самые большие шансы на три команды в плей-офф
Ничейные результаты в других квартетах увеличивают шансы выйти в 1/8 финала с тремя очками
Аналитический аккаунт Football Meets Data подсчитал шансы третьих команд из разных групп на Евро-2024 пробиться в плей-офф.
Отметим, что в 1/8 финала выходят четыре из шести лучших третьих команд.
На данный момент группа E, в которой присутствует сборная Украины, имеет наименьшие шансы на то, что третья команда из этого квартета не квалифицируется в плей-офф. Наибольшая вероятность, что дальше пройдут всего две команды, у группы B, где представлены Испания, Италия, Хорватия и Албания.
По данным Football Meets Data, команды, которые наберут три очка в группе, имеют 60% на выход в плей-офф, независимо от разницы забитых и пропущенных мячей. Если эта разница будет нулевой, то шансы поднимаются до 98%.
Напомним, что сборная Украины пробилась в плей-офф Евро-2020 с тремя очками и разницей «-1». Тогда за бортом остались Финляндия и Словакия, у которых также было по 3 очка, но разница забитых и пропущенных мячей «-2» и «-3» соответственно.
На Евро-2024 сборной Украине на групповом этапе предстоит сыграть проти Словакии (21.06) и Бельгии (26.06). В первом туре команда Сергея Реброва проиграла со счетом 0:3 команде Румынии.
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