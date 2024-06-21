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  4. Войцех ЩЕНСНЫ: «Мы проиграли первый матч, но я остаюсь позитивным»
Чемпионат Европы
21 июня 2024, 10:58 |
233
0

Войцех ЩЕНСНЫ: «Мы проиграли первый матч, но я остаюсь позитивным»

Вратарь сборной Польши поделился ожиданиями от матча против Австрии

21 июня 2024, 10:58 |
233
0
Войцех ЩЕНСНЫ: «Мы проиграли первый матч, но я остаюсь позитивным»
УЕФА. Войцех Щенсны

Вратарь сборной Польши Войцех Щенсны поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Евро-2024 против национальной команды Австрии:

«У нас хорошие воспоминания о наших последних двух играх против Австрии. Мы не проиграли и не пропустили, но мы знаем, что в пятницу мы столкнемся с действительно хорошей, хорошо организованной командой. Чувствую ли я стресс? Нет, но адреналин – да.

Не знаю, готов ли Левандовски играть 90 минут, но наши соперники не будут рады его видеть. Адам Букса проделал великолепную работу, заменив его в первой игре, но мы говорим о лучшем игроке в истории Польши, поэтому нет сомнений, что его возвращение поможет нам, как психологически, так и на поле.

Мы проиграли первую игру, но я остаюсь позитивно настроенным. Атмосфера замечательная, но мы должны добавить к этому хорошие результаты. Для меня провести две недели в хорошей атмосфере в Германии, сыграть всего три игры и уехать домой – нет, я не хочу этого. Этого недостаточно. Я хочу хорошо выступить здесь, и я действительно верю, что мы можем это сделать».

Матч Польша – Австрия состоится 21 июня в 19:00 по киевскому времени.

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Дмитро Вербинський Источник: УЕФА
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