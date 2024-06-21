Михал ПРОБЕЖ: «Мы должны играть в агрессивный футбол»

Главный тренер сборной Польши Михал Пробеж поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Евро-2024 против национальной команды Австрии:

«Спасибо нашему медицинскому персоналу. Они работали до 02:00 каждый день, чтобы наши игроки были готовы. Сейчас Левандовски и Давидович выглядят хорошо, но мы должны будем оценить ситуацию после последней тренировки здесь, в Берлине. Я надеюсь, что буду иметь такие же новости: что они могут играть.

Была ли у меня бессонная ночь перед этой игрой? Однозначно нет. Вообще я сплю очень хорошо, особенно когда знаю, что как тренер сделал все возможное, чтобы подготовить команду. Я даже немного поспал в машине, пока мы ехали из отеля на стадион!

Австрия играет в агрессивный футбол, поэтому нам придется делать то же самое. Но с другой стороны, этого недостаточно. Я хочу, чтобы мы делали и то, и другое: играли агрессивно, но при этом показывали хороший футбол. Если мы совместим эти элементы, то наши шансы на победу улучшатся».

Матч Польша – Австрия состоится 21 июня в 19:00 по киевскому времени.