Михал ПРОБЕЖ: «Мы должны играть в агрессивный футбол»
Главный тренер сборной Польши поделился ожиданиями от матча против Австрии
Главный тренер сборной Польши Михал Пробеж поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Евро-2024 против национальной команды Австрии:
«Спасибо нашему медицинскому персоналу. Они работали до 02:00 каждый день, чтобы наши игроки были готовы. Сейчас Левандовски и Давидович выглядят хорошо, но мы должны будем оценить ситуацию после последней тренировки здесь, в Берлине. Я надеюсь, что буду иметь такие же новости: что они могут играть.
Была ли у меня бессонная ночь перед этой игрой? Однозначно нет. Вообще я сплю очень хорошо, особенно когда знаю, что как тренер сделал все возможное, чтобы подготовить команду. Я даже немного поспал в машине, пока мы ехали из отеля на стадион!
Австрия играет в агрессивный футбол, поэтому нам придется делать то же самое. Но с другой стороны, этого недостаточно. Я хочу, чтобы мы делали и то, и другое: играли агрессивно, но при этом показывали хороший футбол. Если мы совместим эти элементы, то наши шансы на победу улучшатся».
Матч Польша – Австрия состоится 21 июня в 19:00 по киевскому времени.
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