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Чемпионат Европы
21 июня 2024, 09:55 |
1349
1

Победит ли Украина? Бескоровайный дал прогноз на матч против Словакии

Защитник «Кривбасса» уверен в победе «сине-желтых»

21 июня 2024, 09:55 |
1349
1
Победит ли Украина? Бескоровайный дал прогноз на матч против Словакии
dynamo.kiev.ua. Даниил Бескоровайный

Защитник «Кривбасса» Даниил Бескоровайный дал прогноз на матч 2-го тура группового этапа Евро-2024 между национальными командами Словакии и Украины.

– Даниил, сборная Украины к противостоянию со Словакией снова подходит в статусе фаворита. По крайней мере, по букмекерским раскладам. Как Вы считаете, команда Сергея Реброва действительно сильнее подопечных Франческо Кальцони?

– Конечно, Украина фаворит. И на бумаге, и по именам. У Сергея Реброва сейчас очень хороший подбор игроков, действительно качественных исполнителей. Просто, понимаете, в первой игре на Евро-2024 против Румынии все как-то пошло не так: Лунин обрезался, пас не так, как следует отдал, а у Станчу сумасшедший гол удался, потом Андрей не выручил и где-то ребята психологически надломились.

Если Ребров настроит команду, как следует, выберет тех игроков, которые сейчас психологически устойчивы и на которых не отразилось поражение от румын, то все будет хорошо. Победим. Вообще же, сейчас нечего уже вспоминать лишний раз фиаско от румын. Нужно двигаться дальше. Шансы на 1/8 финала еще есть. Нужно побеждать Словакию и готовиться к игре против Бельгии, которая, вероятно, будет ключевой.

– После погрома от Румынии (0:3) на игроков сборной Украины полились волны грязи. Не спрашиваю, справедливым ли был хейт. Интересно другое: как это могло сказаться на морально психологическом состоянии наших игроков.

– Я думаю так: болельщики имели право открыто высказывать свою точку зрения, быть недовольными, особенно после 0:3. Никто не рассчитывал на поражение, а тем более – разгромное. Критика – это нормально. Однако не стоит переходить на какие-то личные темы, типа семьи или личной жизни игроков. Сейчас ребята несколько подавлены, но они профессионалы, уверен в этом. Поэтому справятся. Тем более, и болельщики уже отошли и будут поддерживать Украину и в матче против Словакии не менее страстно по сравнению с предыдущей игрой. Повторюсь, Ребров должен выпустить на игру второго тура тех, кто полностью будет готов не только физически, но и ментально прежде всего. В игре против Словакии игроки Украины – вся наша команда – должна быть одним целым. Быть кулаком, а не ладонью.

– Прогноз от Даниила Бескоровайного?

– Уверен, что Украина победит. А с каким счетом... Поставлю на 1:0 или 2:0 в пользу желто-синих.

Матч Словакия – Украина состоится 21 июня в 16:00 по киевскому времени.

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Дмитро Вербинський Источник: Украинский футбол
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Panthera_onca__
Если забьют первыми, то шанс есть.  А если пропустят, то опять попадутся на добивание.
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