Ондрей ДУДА: «Матч против Украины для нас как маленький финал»

Полузащитник сборной Словакии Ондрей Дуда поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Евро-2024 против национальной команды Украины:

«Я чувствую себя хорошо. Чем больше игр, тем лучше. Мы точно выходим на эту игру со смирением. Мы однозначно хотим добиться успеха. Три года назад нас выбили из турнирной после первой же победы, но это футбол. Он может быть жестоким. Но пока у нас есть возможность пройти дальше, мы сделаем все возможное, чтобы добиться успеха.

Своей игрой против Бельгии мы дали сигнал болельщикам, что мы здесь для них. Что они могут на нас рассчитывать. Для нас это будет как маленький финал. Для меня каждая игра на турнире является таковой. Обе команды будут хотеть победить. Трудно сказать, как все сложится, но мы сделаем все возможное, чтобы победить».

Матч Словакия – Украина состоится 21 июня в 16:00 по киевскому времени.