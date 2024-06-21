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21 июня 2024, 01:51 | Обновлено 21 июня 2024, 02:21
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0

ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 21 июня

Важные события во всех видах спорта

21 июня 2024, 01:51 | Обновлено 21 июня 2024, 02:21
13
0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 21 июня
УАФ

В пятницу, 21 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

16:00 Словакия – Украина

Favbet 4.04 – 3.45 – 2.14

19:00 Польша – Австрия

Favbet 3.74 – 3.47 – 2.11

22:00 Нидерланды – Франция

Favbet 3.61 – 3.41 – 2.18

​ТЕННИС

13:30 Джессика Пегула – Катерина Синякова

Favbet 1.78 – 2.08

15:00 Коко Гофф – Онс Жабер

Favbet 1.51 – 2.63

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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