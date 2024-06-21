ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 21 июня

В пятницу, 21 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ



16:00 Словакия – Украина

4.04 – 3.45 – 2.14

19:00 Польша – Австрия

3.74 – 3.47 – 2.11

22:00 Нидерланды – Франция

3.61 – 3.41 – 2.18

​ТЕННИС

13:30 Джессика Пегула – Катерина Синякова

1.78 – 2.08

15:00 Коко Гофф – Онс Жабер

1.51 – 2.63