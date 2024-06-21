Другие новости21 июня 2024, 01:51 | Обновлено 21 июня 2024, 02:21
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 21 июня
Важные события во всех видах спорта
21 июня 2024, 01:51 | Обновлено 21 июня 2024, 02:21
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В пятницу, 21 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
16:00 Словакия – Украина
19:00 Польша – Австрия
22:00 Нидерланды – Франция
ТЕННИС
13:30 Джессика Пегула – Катерина Синякова
15:00 Коко Гофф – Онс Жабер
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