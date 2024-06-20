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Евро
Польша
21.06.2024 19:00 - : -
Австрия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат Европы
20 июня 2024, 22:40 | Обновлено 20 июня 2024, 22:47
101
0

Польша – Австрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч второго тура Евро пройдет 21 июня, начало в 19:00

20 июня 2024, 22:40 | Обновлено 20 июня 2024, 22:47
101
0
Польша – Австрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

21 июня в 19:00 в Берлине во втором туре Евро-2024 состоится матч группы D между Польшей и Австрией. В первом туре поляки уступили Нидерландам 1:2, а австрийцы проиграли Франции 0:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на сервисе MEGOGO и региональных каналах Суспільне.

Матч Евро-2024 Польша – Австрия. Старт в 19:00

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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