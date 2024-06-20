21 июня в 19:00 в Берлине во втором туре Евро-2024 состоится матч группы D между Польшей и Австрией. В первом туре поляки уступили Нидерландам 1:2, а австрийцы проиграли Франции 0:1.

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Видеотрансляцию матча можно посмотреть на сервисе MEGOGO и региональных каналах Суспільне.