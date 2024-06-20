Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Польша – Австрия
Чемпионат Европы
20 июня 2024, 22:50 |
74
0

Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Польша – Австрия

Польша и Австрия сыграют в матче 2-го тура Евро-2024

20 июня 2024, 22:50 |
74
0
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Польша – Австрия

21 июня в 19:00 в Берлине во втором туре Евро-2024 состоится матч группы D между Польшей и Австрией. В первом туре поляки уступили Нидерландам 1:2, а австрийцы проиграли Франции 0:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на сервисе MEGOGO и региональных каналах Суспільне.

GG.BET
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Саутгейт рассказал, почему сборная Англии не смогла победить Данию на Евро
ВИДЕО. Испания вышла вперед. Калафиори коленом отправил мяч в свои ворота
ВИДЕО. Шевченко вместе с военными посетили тренировку сборной Украины
Евро-2024 где смотреть сборная Польши по футболу сборная Австрии по футболу
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легенда Динамо назвал причину поражения сборной Украины от Румынии
Футбол | 20 июня 2024, 00:03 4
Легенда Динамо назвал причину поражения сборной Украины от Румынии
Легенда Динамо назвал причину поражения сборной Украины от Румынии

Шацких высказался о матче Евро-2024

Легендарный вратарь хочет заменить Лунина в Реале. Известна реакция Переса
Футбол | 20 июня 2024, 22:33 0
Легендарный вратарь хочет заменить Лунина в Реале. Известна реакция Переса
Легендарный вратарь хочет заменить Лунина в Реале. Известна реакция Переса

Давид Де Хеа предложил свои услуги «Реалу»

РЕБРОВ – о матче со Словакией и состоянии команды после разгрома от Румынии
Футбол | 20.06.2024, 19:37
РЕБРОВ – о матче со Словакией и состоянии команды после разгрома от Румынии
РЕБРОВ – о матче со Словакией и состоянии команды после разгрома от Румынии
Евро-2024. Группа В: действующий чемпион и еще две топ-сборные
Футбол | 20.06.2024, 13:15
Евро-2024. Группа В: действующий чемпион и еще две топ-сборные
Евро-2024. Группа В: действующий чемпион и еще две топ-сборные
Обнародован рейтинг лучших украинских футболистов в истории. Кто лидер?
Футбол | 20.06.2024, 07:18
Обнародован рейтинг лучших украинских футболистов в истории. Кто лидер?
Обнародован рейтинг лучших украинских футболистов в истории. Кто лидер?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Судаков впервые отреагировал на фиаско Украины в матче с Румынией на Евро
Судаков впервые отреагировал на фиаско Украины в матче с Румынией на Евро
18.06.2024, 20:16 43
Футбол
Определены соперники Днепра-1 и Полесья. Жеребьевка Q2 Лиги конференций
Определены соперники Днепра-1 и Полесья. Жеребьевка Q2 Лиги конференций
19.06.2024, 15:20 16
Футбол
Бражко рассказал о разговоре в раздевалке после разгрома от Румынии
Бражко рассказал о разговоре в раздевалке после разгрома от Румынии
19.06.2024, 10:19 8
Футбол
МИЛЕВСКИЙ: «В 2006 в холодильнике сборной постоянно было 10 бутылок пива»
МИЛЕВСКИЙ: «В 2006 в холодильнике сборной постоянно было 10 бутылок пива»
18.06.2024, 16:08 12
Футбол
Легендарный Холифилд назвал сильнейшего соперника
Легендарный Холифилд назвал сильнейшего соперника
19.06.2024, 03:01
Бокс
Дерек Чисора признался, сможет ли Фьюри победить Усика в реванше
Дерек Чисора признался, сможет ли Фьюри победить Усика в реванше
19.06.2024, 13:17 1
Бокс
Новый претендент. Лунин заинтересовал один из сильнейших клубов мира
Новый претендент. Лунин заинтересовал один из сильнейших клубов мира
20.06.2024, 07:01 13
Футбол
Турция – Грузия – 3:1. Невероятный матч на Евро-2024. Видео голов и обзор
Турция – Грузия – 3:1. Невероятный матч на Евро-2024. Видео голов и обзор
18.06.2024, 21:14 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем