Чемпионат Европы20 июня 2024, 22:50 |
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Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Польша – Австрия
Польша и Австрия сыграют в матче 2-го тура Евро-2024
20 июня 2024, 22:50 |
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21 июня в 19:00 в Берлине во втором туре Евро-2024 состоится матч группы D между Польшей и Австрией. В первом туре поляки уступили Нидерландам 1:2, а австрийцы проиграли Франции 0:1.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на сервисе MEGOGO и региональных каналах Суспільне.
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