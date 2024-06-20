Ребров пояснил, почему вышел из раздевалки после матча с Румынией

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров на пресс-конференции в преддверии матча Евро-2024 с командой Словакии объяснил, почему вышел из раздевалки после матча против Румынии (0:3):

«Если вы живете в Украине, то знаете, что игроки могут разговаривать друг с другом. Действительно, эта игра была очень важна для всей страны.

После игры они по-мужски хотели поговорить и спросили, почему была такая отдача на поле. Я считаю, что она была недостаточной.

Я думаю, это нормально в нашей стране. Может быть, в Германии это ненормально, но у нас это нормально, когда ребята говорят между собой и спрашивают друг друга, почему так было.

Вот почему я вышел из раздевалки, потому что игроки меня попросили, хотели поговорить отдельно, между собой».