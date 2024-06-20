Ребров пояснил, почему вышел из раздевалки после матча с Румынией
Коуч сборной Украины ответил на вопросы на пресс-конференции
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров на пресс-конференции в преддверии матча Евро-2024 с командой Словакии объяснил, почему вышел из раздевалки после матча против Румынии (0:3):
«Если вы живете в Украине, то знаете, что игроки могут разговаривать друг с другом. Действительно, эта игра была очень важна для всей страны.
После игры они по-мужски хотели поговорить и спросили, почему была такая отдача на поле. Я считаю, что она была недостаточной.
Я думаю, это нормально в нашей стране. Может быть, в Германии это ненормально, но у нас это нормально, когда ребята говорят между собой и спрашивают друг друга, почему так было.
Вот почему я вышел из раздевалки, потому что игроки меня попросили, хотели поговорить отдельно, между собой».
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Це таке, просто пацани прісно розпитали один в одного про справи.
Це повинен тренер питати, тренер повинен був роздягальню перевернути догори дном (не виключається навіть варіант з запуленням в когось якогось постороннього предмета, якщо ви зрозуміли аналогію)
У Гвардіоли не має такого