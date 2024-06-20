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  4. Ребров пояснил, почему вышел из раздевалки после матча с Румынией
Чемпионат Европы
20 июня 2024, 21:23 | Обновлено 20 июня 2024, 22:09
1185
4

Ребров пояснил, почему вышел из раздевалки после матча с Румынией

Коуч сборной Украины ответил на вопросы на пресс-конференции

20 июня 2024, 21:23 | Обновлено 20 июня 2024, 22:09
1185
4
Ребров пояснил, почему вышел из раздевалки после матча с Румынией
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров на пресс-конференции в преддверии матча Евро-2024 с командой Словакии объяснил, почему вышел из раздевалки после матча против Румынии (0:3):

«Если вы живете в Украине, то знаете, что игроки могут разговаривать друг с другом. Действительно, эта игра была очень важна для всей страны.

После игры они по-мужски хотели поговорить и спросили, почему была такая отдача на поле. Я считаю, что она была недостаточной.

Я думаю, это нормально в нашей стране. Может быть, в Германии это ненормально, но у нас это нормально, когда ребята говорят между собой и спрашивают друг друга, почему так было.

Вот почему я вышел из раздевалки, потому что игроки меня попросили, хотели поговорить отдельно, между собой».

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Николай Степанюк Источник: Суспильне Спорт
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Комментарии 4
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Harun Bakircioğlu
Вийди звiдси розбiйник
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+1
Boodya
Як вони можуть поговорити мід собою про віддачу, якщо віддачі не було ні в кого?
Це таке, просто пацани прісно розпитали один в одного про справи.
Це повинен тренер питати, тренер повинен був роздягальню перевернути догори дном (не виключається навіть варіант з запуленням в когось якогось постороннього предмета, якщо ви зрозуміли аналогію)
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0
Ukraine
Все ж таки це "співробітництво із зірками".
У Гвардіоли не має такого
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0
mini.f
Я думаю, що Ярмоленко не обмежився тільки розмовами  з Мудриком, Зінченком та іншими "зірками"... Думаю, що до гри зі словаками вони оклимаються..
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0
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