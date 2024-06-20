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  4. Завацкая проиграла 37-летней Эррани на турнире в Италии
WTA
20 июня 2024, 19:59 | Обновлено 20 июня 2024, 20:02
326
3

Завацкая проиграла 37-летней Эррани на турнире в Италии

Катарина в двух близких сетах уступила более опытной сопернице

20 июня 2024, 19:59 | Обновлено 20 июня 2024, 20:02
326
3
Завацкая проиграла 37-летней Эррани на турнире в Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№210 WTA) завершила выступления на турнире WTA 125 в Гайбе (Италия).

В матче второго круга основы украинка проиграла четвертой сеяной итальянке Саре Эррани (№91 WTA).

Гайба. Второй круг
Катарина Завацкая (Украина) – Сара Эррани (Италия) – 6:7(4), 5:7

Это была 2-я встреча теннисисток, первую украинка выиграла.

В следующем раунде Эррани сыграет против филиппинки Александры Еалы (№169 WTA).

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Комментарии 3
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Muskrat2
В 47 років точно обіграє.
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-1
Олександр Науменко
Сара вже ледве переміщається по корту, але наші зірочки примудряються їй програвати. Тільки четверг а вже всі повилітали, на всіх рівнях від ТОП-20 до ТОП -1000 
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-1
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