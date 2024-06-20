WTA20 июня 2024, 19:59 | Обновлено 20 июня 2024, 20:02
326
3
Завацкая проиграла 37-летней Эррани на турнире в Италии
Катарина в двух близких сетах уступила более опытной сопернице
20 июня 2024, 19:59 | Обновлено 20 июня 2024, 20:02
326
3
Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№210 WTA) завершила выступления на турнире WTA 125 в Гайбе (Италия).
В матче второго круга основы украинка проиграла четвертой сеяной итальянке Саре Эррани (№91 WTA).
Гайба. Второй круг
Катарина Завацкая (Украина) – Сара Эррани (Италия) – 6:7(4), 5:7
Это была 2-я встреча теннисисток, первую украинка выиграла.
В следующем раунде Эррани сыграет против филиппинки Александры Еалы (№169 WTA).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 20 июня 2024, 08:18 15
Чемпионат Европы по футболу состоится в Германии с 14 июня по 14 июля
Футбол | 20 июня 2024, 13:59 56
Фанаты кричали во время матча: «Убей, убей, убей серба»
Теннис | 20.06.2024, 14:18
Футбол | 20.06.2024, 11:00
Теннис | 20.06.2024, 17:50
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
В 47 років точно обіграє.
Сара вже ледве переміщається по корту, але наші зірочки примудряються їй програвати. Тільки четверг а вже всі повилітали, на всіх рівнях від ТОП-20 до ТОП -1000
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
19.06.2024, 14:23 24
20.06.2024, 09:47 34
20.06.2024, 07:01 13
18.06.2024, 21:14 3
20.06.2024, 13:15 1
19.06.2024, 17:35 7
19.06.2024, 11:24 16
18.06.2024, 16:08 12