Чемпионат Европы20 июня 2024, 19:44 | Обновлено 20 июня 2024, 19:59
1137
0
ВИДЕО. Англия пропустила первый гол на Евро! Дания сравняла счет в матче
Автором гола стал Мортен Юльманн
20 июня 2024, 19:44 | Обновлено 20 июня 2024, 19:59
1137
0
20 июня в немецком Франкфурте проходит матч 2-го тура группы C Евро-2024 между сборными Дании и Англии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
На 35-й минуте счет в матче сравнял полузащитник сборной Дании Мортен Юльманн.
В группе C кроме Дании и Англии, играют Словения и Сербия.
ВИДЕО. Англия пропустила первый гол на Евро! Дания сравняла счет в матче
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 20 июня 2024, 19:59 2
Александр высказался о матче со Словакией
Футбол | 20 июня 2024, 08:18 15
Чемпионат Европы по футболу состоится в Германии с 14 июня по 14 июля
Футбол | 20.06.2024, 17:19
Футбол | 20.06.2024, 09:47
Футбол | 20.06.2024, 01:36
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
18.06.2024, 21:14 3
20.06.2024, 13:15 1
18.06.2024, 20:16 43
19.06.2024, 15:20 16
20.06.2024, 13:59 50
18.06.2024, 16:08 12
20.06.2024, 07:01 13
19.06.2024, 11:24 16