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  4. ВИДЕО. Англия пропустила первый гол на Евро! Дания сравняла счет в матче
Чемпионат Европы
20 июня 2024, 19:44 | Обновлено 20 июня 2024, 19:59
1137
0

ВИДЕО. Англия пропустила первый гол на Евро! Дания сравняла счет в матче

Автором гола стал Мортен Юльманн

20 июня 2024, 19:44 | Обновлено 20 июня 2024, 19:59
1137
0
ВИДЕО. Англия пропустила первый гол на Евро! Дания сравняла счет в матче
Getty Images/Global Images Ukraine. Мортен Юльманн

20 июня в немецком Франкфурте проходит матч 2-го тура группы C Евро-2024 между сборными Дании и Англии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На 35-й минуте счет в матче сравнял полузащитник сборной Дании Мортен Юльманн.

В группе C кроме Дании и Англии, играют Словения и Сербия.

ВИДЕО. Англия пропустила первый гол на Евро! Дания сравняла счет в матче

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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