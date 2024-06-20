20 июня в немецком Франкфурте проходит матч 2-го тура группы C Евро-2024 между сборными Дании и Англии.

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На 35-й минуте счет в матче сравнял полузащитник сборной Дании Мортен Юльманн.

В группе C кроме Дании и Англии, играют Словения и Сербия.

ВИДЕО. Англия пропустила первый гол на Евро! Дания сравняла счет в матче