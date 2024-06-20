Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер сборной Украины рассказал о состоянии Лунина после игры с Румынией
Чемпионат Европы
20 июня 2024, 18:50 | Обновлено 20 июня 2024, 18:54
1153
2

Тренер сборной Украины рассказал о состоянии Лунина после игры с Румынией

Андрей неудачно стартовал со сборной на Евро-2024

20 июня 2024, 18:50 | Обновлено 20 июня 2024, 18:54
1153
2
Тренер сборной Украины рассказал о состоянии Лунина после игры с Румынией
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

17 июня в немецком Мюнхене прошел матч 1-го тура Евро-2024 между сборными Румынии и Украины. Украинская команда потерпела разгромное поражение со счетом 0:3.

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин провел этот матч в стартовом составе. В случае с первым голом ошибку допустил именно Андрей. Сначала защитник Николай Матвиенко не слишком удобно отдал пас киперу, а Лунин, выбивая мяч, сделал передачу сопернику. Это позволило вывести на дальний удар Станчу, который точно пробил под перекладину.

Тренер вратарей сборной Украины Рустам Худжамов рассказал, как Лунин чувствует себя после этого матча.

«Любой человек не может прожить жизнь без ошибок, ведь они у всех случаются. Бывает, что их может быть несколько в один день. Каждый футболист должен уметь оставить этот негатив и переключиться. Лунин вчера или позавчера еще был под влиянием этого всего, а вот сегодня уже нет. Я вижу по нему, что он оставил позади тот матч», – сказал Худжамов.

По теме:
Ребров рассказал о восстановлении Миколенко. Есть прогресс
Дания – Англия. Евро-2024. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Нидерланды – Франция. Текстовая трансляция матча
Рустам Худжамов сборная Украины по футболу чемпионат Испании по футболу сборная Румынии по футболу Евро-2024 Андрей Лунин Румыния - Украина
Дмитро Олійник Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хорватия – Албания – 2:2. Битва балканцев. Видео голов и обзор матча
Футбол | 19 июня 2024, 18:26 1
Хорватия – Албания – 2:2. Битва балканцев. Видео голов и обзор матча
Хорватия – Албания – 2:2. Битва балканцев. Видео голов и обзор матча

Смотрите самые яркие моменты матча

Аргентина – Канада. Прогноз и анонс на матч Копа Америка 2024
Футбол | 20 июня 2024, 15:23 0
Аргентина – Канада. Прогноз и анонс на матч Копа Америка 2024
Аргентина – Канада. Прогноз и анонс на матч Копа Америка 2024

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует интересный поединок

Известный американский боксер объявил об окончании карьеры в 25 лет
Бокс | 20.06.2024, 11:43
Известный американский боксер объявил об окончании карьеры в 25 лет
Известный американский боксер объявил об окончании карьеры в 25 лет
Новый претендент. Лунин заинтересовал один из сильнейших клубов мира
Футбол | 20.06.2024, 07:01
Новый претендент. Лунин заинтересовал один из сильнейших клубов мира
Новый претендент. Лунин заинтересовал один из сильнейших клубов мира
В УЕФА ожидают, что Лунин не сыграет со Словакией. Назвали первого номера
Футбол | 20.06.2024, 09:47
В УЕФА ожидают, что Лунин не сыграет со Словакией. Назвали первого номера
В УЕФА ожидают, что Лунин не сыграет со Словакией. Назвали первого номера
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
OtsoCity
Проти словаків він грати не буде!
Ответить
+1
Istm
сьогодні виявилось. що хоч якась користь від збірної є.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Довбик признался, почему Украина разгромно проиграла Румынии на Евро-2024
Довбик признался, почему Украина разгромно проиграла Румынии на Евро-2024
20.06.2024, 05:20 1
Футбол
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
20.06.2024, 08:18 15
Футбол
Риддик Боу ответил на вопрос, кто бы победил: Усик или Холифилд
Риддик Боу ответил на вопрос, кто бы победил: Усик или Холифилд
19.06.2024, 15:01 8
Бокс
Сербия угрожает сняться с Евро, если УЕФА не накажет Хорватию и Албанию
Сербия угрожает сняться с Евро, если УЕФА не накажет Хорватию и Албанию
20.06.2024, 13:59 44
Футбол
Динамо узнало первого соперника. Результаты жеребьевки Q2 Лиги чемпионов
Динамо узнало первого соперника. Результаты жеребьевки Q2 Лиги чемпионов
19.06.2024, 13:20 62
Футбол
Турция – Грузия – 3:1. Невероятный матч на Евро-2024. Видео голов и обзор
Турция – Грузия – 3:1. Невероятный матч на Евро-2024. Видео голов и обзор
18.06.2024, 21:14 3
Футбол
Анчелотти и Куртуа связались с Луниным после ошибки в матче с Румынией
Анчелотти и Куртуа связались с Луниным после ошибки в матче с Румынией
19.06.2024, 07:22 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем