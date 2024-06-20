Тренер сборной Украины рассказал о состоянии Лунина после игры с Румынией

17 июня в немецком Мюнхене прошел матч 1-го тура Евро-2024 между сборными Румынии и Украины. Украинская команда потерпела разгромное поражение со счетом 0:3.

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин провел этот матч в стартовом составе. В случае с первым голом ошибку допустил именно Андрей. Сначала защитник Николай Матвиенко не слишком удобно отдал пас киперу, а Лунин, выбивая мяч, сделал передачу сопернику. Это позволило вывести на дальний удар Станчу, который точно пробил под перекладину.

Тренер вратарей сборной Украины Рустам Худжамов рассказал, как Лунин чувствует себя после этого матча.

«Любой человек не может прожить жизнь без ошибок, ведь они у всех случаются. Бывает, что их может быть несколько в один день. Каждый футболист должен уметь оставить этот негатив и переключиться. Лунин вчера или позавчера еще был под влиянием этого всего, а вот сегодня уже нет. Я вижу по нему, что он оставил позади тот матч», – сказал Худжамов.