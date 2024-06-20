ВИДЕО. Йович спас Сербию от поражения от Словении

Сборная Сербии сумела избежать поражения в матче второго тура Евро-2024 в группе С против Словении.

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На последней минуте компенсированного ко второму тайму времени после подачи углового голом отличился форвард «Милана» Лука Йович.

ВИДЕО. Словения – Сербия – 1:1. Йович, 90+5-я минута: