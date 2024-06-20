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Чемпионат Европы
20 июня 2024, 18:13 | Обновлено 20 июня 2024, 18:17
582
0

ВИДЕО. Йович спас Сербию от поражения от Словении

Форвард сравнял счет на последней минуте

20 июня 2024, 18:13 | Обновлено 20 июня 2024, 18:17
582
0
ВИДЕО. Йович спас Сербию от поражения от Словении
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Сербии сумела избежать поражения в матче второго тура Евро-2024 в группе С против Словении.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На последней минуте компенсированного ко второму тайму времени после подачи углового голом отличился форвард «Милана» Лука Йович.

ВИДЕО. Словения – Сербия – 1:1. Йович, 90+5-я минута:

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Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
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