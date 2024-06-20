Чемпионат Европы20 июня 2024, 18:13 | Обновлено 20 июня 2024, 18:17
582
0
ВИДЕО. Йович спас Сербию от поражения от Словении
Форвард сравнял счет на последней минуте
20 июня 2024, 18:13 | Обновлено 20 июня 2024, 18:17
582
0
Сборная Сербии сумела избежать поражения в матче второго тура Евро-2024 в группе С против Словении.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
На последней минуте компенсированного ко второму тайму времени после подачи углового голом отличился форвард «Милана» Лука Йович.
ВИДЕО. Словения – Сербия – 1:1. Йович, 90+5-я минута:
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 20 июня 2024, 11:00 8
Следующий матч украинская команда сыграет против Словакии
Футбол | 20 июня 2024, 17:19 0
Пора уже нашей сборной отрабатывать авансы и премиальные
Футбол | 20.06.2024, 00:03
Бокс | 19.06.2024, 17:35
Футбол | 20.06.2024, 01:36
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
19.06.2024, 15:01 8
18.06.2024, 21:14 3
20.06.2024, 05:20 1
18.06.2024, 16:08 12
19.06.2024, 13:20 62
19.06.2024, 14:23 24