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Чемпионат Европы
20 июня 2024, 17:55 | Обновлено 20 июня 2024, 18:01
772
0

Стали известны стартовые составы на матч Евро-2024 Дания – Англия

Поединок начнется в 19:00 по Киеву

20 июня 2024, 17:55 | Обновлено 20 июня 2024, 18:01
772
0
Стали известны стартовые составы на матч Евро-2024 Дания – Англия

20 июня в 19:00 в немецком Франкфурте состоится матч 2-го тура группы C Евро-2024 между сборными Дании и Англии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Наставники обеих команд определились со стартовыми составами на этот поединок.

Дания: Шмейхель, Андерсен, Вестергор, Мэле, Кристенсен, Эриксен, Хьюлманн, Хeйбьерг, Хойлунн, Винд.

Англия: Пикфорд, Уокер, Стоунс, Гэи, Триппьер, Райс, Сака, Александер-Арнольд, Беллингем, Фоден, Кейн.

В группе C, кроме Дании и Англии, играют Словения и Сербия.

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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