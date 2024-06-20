Чемпионат Европы20 июня 2024, 17:55 | Обновлено 20 июня 2024, 18:01
772
0
Стали известны стартовые составы на матч Евро-2024 Дания – Англия
Поединок начнется в 19:00 по Киеву
20 июня 2024, 17:55 | Обновлено 20 июня 2024, 18:01
772
0
20 июня в 19:00 в немецком Франкфурте состоится матч 2-го тура группы C Евро-2024 между сборными Дании и Англии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Наставники обеих команд определились со стартовыми составами на этот поединок.
Дания: Шмейхель, Андерсен, Вестергор, Мэле, Кристенсен, Эриксен, Хьюлманн, Хeйбьерг, Хойлунн, Винд.
Англия: Пикфорд, Уокер, Стоунс, Гэи, Триппьер, Райс, Сака, Александер-Арнольд, Беллингем, Фоден, Кейн.
В группе C, кроме Дании и Англии, играют Словения и Сербия.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 20 июня 2024, 00:03 4
Шацких высказался о матче Евро-2024
Бокс | 20 июня 2024, 11:43 7
Райан Гарсия решил не ждать длительной дисквалификации
Футбол | 20.06.2024, 01:36
Футбол | 20.06.2024, 15:23
Футбол | 19.06.2024, 18:26
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
18.06.2024, 20:05 149
19.06.2024, 10:19 8
19.06.2024, 12:46 2
20.06.2024, 05:20 1
19.06.2024, 03:01
19.06.2024, 11:24 16
18.06.2024, 21:14 3