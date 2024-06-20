20 июня в 19:00 в немецком Франкфурте состоится матч 2-го тура группы C Евро-2024 между сборными Дании и Англии.

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Наставники обеих команд определились со стартовыми составами на этот поединок.

Дания: Шмейхель, Андерсен, Вестергор, Мэле, Кристенсен, Эриксен, Хьюлманн, Хeйбьерг, Хойлунн, Винд.

Англия: Пикфорд, Уокер, Стоунс, Гэи, Триппьер, Райс, Сака, Александер-Арнольд, Беллингем, Фоден, Кейн.

В группе C, кроме Дании и Англии, играют Словения и Сербия.