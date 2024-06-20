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WTA
20 июня 2024, 17:02 |
117
0

Сестры Киченок не смогли пробиться в парный полуфинал в Берлине

Людмила и Надежда уступили китайскому дуэту

20 июня 2024, 17:02 |
117
0
Сестры Киченок не смогли пробиться в парный полуфинал в Берлине
Getty Images/Global Images Ukraine. Сестры Киченок

Украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок завершили выступления в парном разряде на травяном турнире WTA 500 в Берлине.

В матче 1/4 финала украинки, посеянные под третьим номером, проиграли китайскому ​дуэту Ван Синьюй / Чжэн Сайсай.​

Берлин. 1/4 финала парного разряда
Людмила Киченок / Надежда Киченок – Ван Синьюй / Чжэн Сайсай – 6:7(6), 6:7(6)

В следующем раунде китаянки сразятся против второго сеяного тандема Деми Схюрс (Нидерланды) / Луиза Стефани (Бразилия).

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Надежда Киченок Людмила Киченок Чжэн Сайсай Ван Синьюй смотреть онлайн WTA Берлин
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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