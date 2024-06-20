Сестры Киченок не смогли пробиться в парный полуфинал в Берлине

Украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок завершили выступления в парном разряде на травяном турнире WTA 500 в Берлине.

В матче 1/4 финала украинки, посеянные под третьим номером, проиграли китайскому ​дуэту Ван Синьюй / Чжэн Сайсай.​

Берлин. 1/4 финала парного разряда

Людмила Киченок / Надежда Киченок – Ван Синьюй / Чжэн Сайсай – 6:7(6), 6:7(6)

В следующем раунде китаянки сразятся против второго сеяного тандема Деми Схюрс (Нидерланды) / Луиза Стефани (Бразилия).