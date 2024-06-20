Дарья Снигур – Ребекка Марино. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

20 июня украинская теннисистка Дарья Снигур (№128 WTA) продолжит выступления на травяном турнире ITF W100 в Илкли.

В 1/4 финала украинка сразится с Ребеккой Марино из Канады (№144 WTA) Время начала поединка – 16:40 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 3-я встреча теннисисток, счет равный.

В следующем раунде победительница матча сыграет с Кимберли Биррелл (№136 WTA) или Сонай Картал (№275 WTA).

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