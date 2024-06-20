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ITF
20 июня 2024, 16:50 | Обновлено 20 июня 2024, 16:59
421
0

Дарья Снигур – Ребекка Марино. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала в Илкли

20 июня 2024, 16:50 | Обновлено 20 июня 2024, 16:59
421
0
Дарья Снигур – Ребекка Марино. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ITF. Дарья Снигур

20 июня украинская теннисистка Дарья Снигур (№128 WTA) продолжит выступления на травяном турнире ITF W100 в Илкли.

В 1/4 финала украинка сразится с Ребеккой Марино из Канады (№144 WTA) Время начала поединка – 16:40 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 3-я встреча теннисисток, счет равный.

В следующем раунде победительница матча сыграет с Кимберли Биррелл (№136 WTA) или Сонай Картал (№275 WTA).

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смотреть онлайн ITF Илкли Дарья Снигур Ребекка Марино
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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