ITF20 июня 2024, 16:50 | Обновлено 20 июня 2024, 16:59
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Дарья Снигур – Ребекка Марино. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала в Илкли
20 июня 2024, 16:50 | Обновлено 20 июня 2024, 16:59
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20 июня украинская теннисистка Дарья Снигур (№128 WTA) продолжит выступления на травяном турнире ITF W100 в Илкли.
В 1/4 финала украинка сразится с Ребеккой Марино из Канады (№144 WTA) Время начала поединка – 16:40 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет 3-я встреча теннисисток, счет равный.
В следующем раунде победительница матча сыграет с Кимберли Биррелл (№136 WTA) или Сонай Картал (№275 WTA).
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