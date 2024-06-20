Игрок Лилля госпитализирован с сердечным приступом

У полузащитника «Лилля» и сборной Алжира Набиля Бенталеба случился сердечный приступ. Об этом сообщили алжирские СМИ.

«Лилль» сообщил о том, что игроку стало плохо во вторник, 18 июня, и он был госпитализирован.

При этом клуб не сообщил о том, что именно случилось с 29-летним хавбеком, и призвал уважать право Бенталеба на личную жизнь. Однако алжирские СМИ к призывам не прислушались и сообщили о том, что причина госпитализации – сердечный приступ.

В сезоне 2023/2024 Бенталеб провел 34 матча за «Лилль» во всех турнирах и отличился тремя ассистами.