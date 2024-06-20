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  4. Игрок Лилля госпитализирован с сердечным приступом
Франция
20 июня 2024, 16:38 |
474
0

Игрок Лилля госпитализирован с сердечным приступом

Набиль Бенталеб находится в больнице

20 июня 2024, 16:38 |
474
0
Игрок Лилля госпитализирован с сердечным приступом
Getty Images/Global Images Ukraine

У полузащитника «Лилля» и сборной Алжира Набиля Бенталеба случился сердечный приступ. Об этом сообщили алжирские СМИ.

«Лилль» сообщил о том, что игроку стало плохо во вторник, 18 июня, и он был госпитализирован.

При этом клуб не сообщил о том, что именно случилось с 29-летним хавбеком, и призвал уважать право Бенталеба на личную жизнь. Однако алжирские СМИ к призывам не прислушались и сообщили о том, что причина госпитализации – сердечный приступ.

В сезоне 2023/2024 Бенталеб провел 34 матча за «Лилль» во всех турнирах и отличился тремя ассистами.

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Набиль Бенталеб Лилль сердечный приступ
Олег Дидух Источник: ФК Лилль
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