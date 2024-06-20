Экс-тренер Шахтера возглавит Порту Б. Его уговорил лично Виллаш-Боаш
Жоау Брандау возвращается в Португалию
41-летний португальский специалист Жоау Брандау в ближайшее время будет представлен новым наставником «Порту» Б – второй команды одного из португальских грандов.
Ожидается, что контракт с коучем будет подписан на два года, а возвращение Брандау в Португалию стало возможным благодаря личным усилиям Андре Виллаш-Боаша, с недавних пор являющегося президентом португальского гранда, который уговорил молодого специалиста отказаться от более высокой зарплаты в «Аль-Насре» и сделать выбор в пользу дубля «драконов».
Жоау Брандау уже работал в «Порту» - с 2015 по 2018 годы. В стане «драконов» он являлся помощником Луиша Каштру, вместе с которым впоследствии перебрался в «Шахтер».
После ухода из украинского клуба Брандау в штабе Каштру работал в «Аль-Духаиле» (Катар), «Ботафого» (Бразилия) и «Аль-Насре» (Саудовская Аравия), с которым у него пока еще действующий контракт.
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