Катарина Завацкая – Сара Эррани. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

20 июня украинская теннисистка Катарина Завацкая (№210 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 125 в Гайбе (Италия).

В матче второго круга основы украинка сыграет против итальянки Сары Эррани (№91 WTA). Встреча состоится 2-м запуском на центральном корте после матча Монтгомери – Сарасуа. Ориентировочное время начала поединка – 16:00 по Киеву.

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Это будет 2-я встреча теннисисток, первую украинка выиграла.

В следующем раунде победительница матча сыграет против Джорджии Педоне (№307 WTA) или Александры Еалы (№169 WTA).

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