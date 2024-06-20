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WTA
20 июня 2024, 14:51 | Обновлено 20 июня 2024, 14:52
128
0

Катарина Завацкая – Сара Эррани. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга на турнире в Италии

20 июня 2024, 14:51 | Обновлено 20 июня 2024, 14:52
128
0
Катарина Завацкая – Сара Эррани. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

20 июня украинская теннисистка Катарина Завацкая (№210 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 125 в Гайбе (Италия).

В матче второго круга основы украинка сыграет против итальянки Сары Эррани (№91 WTA). Встреча состоится 2-м запуском на центральном корте после матча Монтгомери – Сарасуа. Ориентировочное время начала поединка – 16:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 2-я встреча теннисисток, первую украинка выиграла.

В следующем раунде победительница матча сыграет против Джорджии Педоне (№307 WTA) или Александры Еалы (№169 WTA).

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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