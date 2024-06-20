Катарина Завацкая – Сара Эррани. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго круга на турнире в Италии
20 июня украинская теннисистка Катарина Завацкая (№210 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 125 в Гайбе (Италия).
В матче второго круга основы украинка сыграет против итальянки Сары Эррани (№91 WTA). Встреча состоится 2-м запуском на центральном корте после матча Монтгомери – Сарасуа. Ориентировочное время начала поединка – 16:00 по Киеву.
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Это будет 2-я встреча теннисисток, первую украинка выиграла.
В следующем раунде победительница матча сыграет против Джорджии Педоне (№307 WTA) или Александры Еалы (№169 WTA).
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