Ангелина Калинина – Юлия Путинцева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

20 июня украинская теннисистка Ангелина Калинина (№47 WTA) продолжит выступления на травяном турнире WTA 250 в Бирмингеме (Великобритания).

Во втором раунде украинка сыграет против Юлии Путинцевой из Казахстана (№41 WTA). Время начала встречи – 13:10 по Киеву.

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Это будет 5-я встреча теннисисток, Калинина выиграла один раз.

В следующем раунде победительница сыграет против Керолайн Доулхайд (№61 WTA) или Элизе Мертенс (№32 WTA).

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