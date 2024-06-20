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  4. Ангелина Калинина – Юлия Путинцева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
20 июня 2024, 13:15 | Обновлено 20 июня 2024, 13:24
832
2

Ангелина Калинина – Юлия Путинцева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга на турнире WTA 250 в Бирмингеме

20 июня 2024, 13:15 | Обновлено 20 июня 2024, 13:24
832
2
Ангелина Калинина – Юлия Путинцева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

20 июня украинская теннисистка Ангелина Калинина (№47 WTA) продолжит выступления на травяном турнире WTA 250 в Бирмингеме (Великобритания).

Во втором раунде украинка сыграет против Юлии Путинцевой из Казахстана (№41 WTA). Время начала встречи – 13:10 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 5-я встреча теннисисток, Калинина выиграла один раз.

В следующем раунде победительница сыграет против Керолайн Доулхайд (№61 WTA) или Элизе Мертенс (№32 WTA).

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Alehandro
М-дє....Геля для трави заповільна і недостатньо потужна. І дроп-шоти наче і вміє виконувати, а не використовує -  тут не завадило б
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