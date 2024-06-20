Ангелина Калинина – Юлия Путинцева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго круга на турнире WTA 250 в Бирмингеме
20 июня украинская теннисистка Ангелина Калинина (№47 WTA) продолжит выступления на травяном турнире WTA 250 в Бирмингеме (Великобритания).
Во втором раунде украинка сыграет против Юлии Путинцевой из Казахстана (№41 WTA). Время начала встречи – 13:10 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет 5-я встреча теннисисток, Калинина выиграла один раз.
В следующем раунде победительница сыграет против Керолайн Доулхайд (№61 WTA) или Элизе Мертенс (№32 WTA).
Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Людмила и Надежда переиграли дуэт Ульрикке Эйкери / Ингрид Нил
21 июня подопечные Сергея Реброва проведут поединок против словаков на Евро-2024