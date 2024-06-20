«Тренер с опытом». Новичок АПЛ назначил нового тренера
«Лестер» будет тренировать Стив Купер
Английский «Лестер» уведомил о назначении Стива Купера на пост главного тренера команды.
«Тренер с опытом работы в Премьер-лиге после успешного выступления в «Ноттингем Форест», которым он руководил в период с 2021 по 2023 год. Стив заработал отличную репутацию благодаря своим лидерским качествам», — сказано среди прочего в релизе «лис».
«Лестер», как известно, по итогам сезона-2023/2024 стал победителем Чемпионшипа и получил право выступать в Английской Премьер-лиге, где не играл ровно один сезон.
Команда добилась повышения в классе под руководством Энцо Марески, который не так давно возглавил лондонский «Челси».
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