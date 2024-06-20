МЮ хотел подписать защитника. УЕФА запретил трансфер

Владелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф заявил, что УЕФА запретил клубу подписывать защитника «Ниццы» Жана-Клера Тодибо, который уже был готов оформить контракт.

Дело в том, что компания Рэтклиффа имеет долю собственности не только в МЮ, но и в клубе «Ницца».

«УЕФА нам сказал, что мы можем продать Тодибо в другой клуб АПЛ, но не в «Манчестер Юнайтед». Я не понимаю, что это дает и какой смысл».

«И это несправедливо по отношению к футболисту», – сказал Рэтклифф.

24-летний игрок в минувшем сезоне провел 30 матчей и сделал 3 ассиста.