Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. МЮ хотел подписать защитника. УЕФА запретил трансфер
Англия
20 июня 2024, 13:11 |
1260
0

МЮ хотел подписать защитника. УЕФА запретил трансфер

УЕФА запретил трансфер Тодибо

20 июня 2024, 13:11 |
1260
0
МЮ хотел подписать защитника. УЕФА запретил трансфер
Sky Sports. Жан-Клер Тодибо

Владелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф заявил, что УЕФА запретил клубу подписывать защитника «Ниццы» Жана-Клера Тодибо, который уже был готов оформить контракт.

Дело в том, что компания Рэтклиффа имеет долю собственности не только в МЮ, но и в клубе «Ницца».

«УЕФА нам сказал, что мы можем продать Тодибо в другой клуб АПЛ, но не в «Манчестер Юнайтед». Я не понимаю, что это дает и какой смысл».

«И это несправедливо по отношению к футболисту», – сказал Рэтклифф.

24-летний игрок в минувшем сезоне провел 30 матчей и сделал 3 ассиста.

По теме:
Жирона покупает форварда. Но не замену Довбику – украинца хотят удержать
Новичок Полесья рассказал об интересе Динамо и позиции на поле
Романо сообщил, планирует ли Челси продавать Мудрика после Евро-2024
Джим Рэтклифф Жан-Клер Тодибо Манчестер Юнайтед Ницца УЕФА трансферы АПЛ трансферы
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Пять причин, почему Испания выиграет Евро-2024
Футбол | 20 июня 2024, 12:23 2
Пять причин, почему Испания выиграет Евро-2024
Пять причин, почему Испания выиграет Евро-2024

Обозреватель Sport.ua Валерий Василенко проводит параллели с 2008 годом

Легенда Динамо назвал причину поражения сборной Украины от Румынии
Футбол | 20 июня 2024, 00:03 4
Легенда Динамо назвал причину поражения сборной Украины от Румынии
Легенда Динамо назвал причину поражения сборной Украины от Румынии

Шацких высказался о матче Евро-2024

Сабо сообщил, что должна сделать Украина для выхода из группы на Евро
Футбол | 20.06.2024, 11:00
Сабо сообщил, что должна сделать Украина для выхода из группы на Евро
Сабо сообщил, что должна сделать Украина для выхода из группы на Евро
УЕФА оштрафовал Сербский футбольный союз. Фаны вывесили флаг россии на Евро
Футбол | 20.06.2024, 01:36
УЕФА оштрафовал Сербский футбольный союз. Фаны вывесили флаг россии на Евро
УЕФА оштрафовал Сербский футбольный союз. Фаны вывесили флаг россии на Евро
Майкл Баффер назвал самого интересного боксера современности
Бокс | 19.06.2024, 17:35
Майкл Баффер назвал самого интересного боксера современности
Майкл Баффер назвал самого интересного боксера современности
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Довбик признался, почему Украина разгромно проиграла Румынии на Евро-2024
Довбик признался, почему Украина разгромно проиграла Румынии на Евро-2024
20.06.2024, 05:20
Футбол
Определены соперники Днепра-1 и Полесья. Жеребьевка Q2 Лиги конференций
Определены соперники Днепра-1 и Полесья. Жеребьевка Q2 Лиги конференций
19.06.2024, 15:20 15
Футбол
Бражко рассказал о разговоре в раздевалке после разгрома от Румынии
Бражко рассказал о разговоре в раздевалке после разгрома от Румынии
19.06.2024, 10:19 8
Футбол
Член зала боксерской славы: «Усик – отстой. Он скучный и еле победил»
Член зала боксерской славы: «Усик – отстой. Он скучный и еле победил»
19.06.2024, 11:24 16
Бокс
Судаков впервые отреагировал на фиаско Украины в матче с Румынией на Евро
Судаков впервые отреагировал на фиаско Украины в матче с Румынией на Евро
18.06.2024, 20:16 43
Футбол
Динамо узнало первого соперника. Результаты жеребьевки Q2 Лиги чемпионов
Динамо узнало первого соперника. Результаты жеребьевки Q2 Лиги чемпионов
19.06.2024, 13:20 62
Футбол
Турция – Грузия – 3:1. Невероятный матч на Евро-2024. Видео голов и обзор
Турция – Грузия – 3:1. Невероятный матч на Евро-2024. Видео голов и обзор
18.06.2024, 21:14 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем