Игрок сборной Словакии: «Мой отец – украинец, для меня это особенный матч»

Нападающий сборной Словакии Томаш Суслов поделился ожиданиями перед матчем второго тура группового этапа Евро-2024 против команды Украины.

«Украинцы проиграли первую игру, они точно будут заряжены на вторую. Я уверен, что у нас не будет более легкой игры, чем против Бельгии. Если мы хотим добиться успеха, мы должны быть готовы выложиться на 100% и показать как минимум тот же уровень игры, что и против Бельгии.

Да, мой отец – украинец, и для меня это будет особенная игра. Но я словак: я буду бороться за Словакию и сделаю все возможное, чтобы мы добились успеха в этом матче», – сказал Суслов.

В 1-м туре квартета Е Словакия переиграла Бельгию 1:0, а украинцы уступили команде Румынии со счетом 0:3.

Сборная Украины проведет поединок 2-го тура против Словакии 21 июня.