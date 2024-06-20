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Чемпионат Европы
20 июня 2024, 12:27 | Обновлено 20 июня 2024, 12:28
1068
0

Игрок сборной Словакии: «Мой отец – украинец, для меня это особенный матч»

Томаш Суслов ожидает непростого противостояния с командой Сергея Реброва

20 июня 2024, 12:27 | Обновлено 20 июня 2024, 12:28
1068
0
Игрок сборной Словакии: «Мой отец – украинец, для меня это особенный матч»
УЕФА. Томаш Суслов

Нападающий сборной Словакии Томаш Суслов поделился ожиданиями перед матчем второго тура группового этапа Евро-2024 против команды Украины.

«Украинцы проиграли первую игру, они точно будут заряжены на вторую. Я уверен, что у нас не будет более легкой игры, чем против Бельгии. Если мы хотим добиться успеха, мы должны быть готовы выложиться на 100% и показать как минимум тот же уровень игры, что и против Бельгии.

Да, мой отец – украинец, и для меня это будет особенная игра. Но я словак: я буду бороться за Словакию и сделаю все возможное, чтобы мы добились успеха в этом матче», – сказал Суслов.

В 1-м туре квартета Е Словакия переиграла Бельгию 1:0, а украинцы уступили команде Румынии со счетом 0:3.

Сборная Украины проведет поединок 2-го тура против Словакии 21 июня.

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Владимир Клепач Источник: УЕФА
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