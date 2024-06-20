Защитник сборной Словакии: «Никто не ожидал такого результата от Украины»

Защитник сборной Словакии Давид Ганцко поделился ожиданиями перед матчем второго тура группового этапа Евро-2024 против команды Украины.

«Возможно, некоторые букмекеры или эксперты не ожидали, что наша первая игра сложится именно так. Но я рад этому. Мы должны посмотреть на себя со стороны. Может быть, мы и набрали три дополнительных очка, но все равно должны подойти ко второй игре наилучшим образом.

Несмотря на то, что мы получили три очка против фаворита, еще ничего не решено. Мы уже посмотрели видео с игрой сборной Украины. Они проиграли первый матч, и никто не ожидал такого результата. У них отличные, талантливые молодые игроки, которые уже выступают в больших клубах. Мы должны быть очень внимательны и снова показать свой лучший результат, чтобы рассчитывать на победу или ничью», – сказал Ганцко.

В 1-м туре квартета Е Словакия переиграла Бельгию 1:0, а украинцы уступили команде Румынии со счетом 0:3.

Сборная Украины проведет поединок 2-го тура против Словакии 21 июня.