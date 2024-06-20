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Чемпионат Европы
20 июня 2024, 12:02 | Обновлено 20 июня 2024, 12:03
1096
2

Рейтинг ФИФА. Сборная Украины потеряла две позиции

Команда Сергея Реброва занимает 24-е место

20 июня 2024, 12:02 | Обновлено 20 июня 2024, 12:03
1096
2
Рейтинг ФИФА. Сборная Украины потеряла две позиции
Getty Images/Global Images Ukraine

ФИФА опубликовала свой традиционный рейтинг сборных, где национальная команда Украины занимает 24-е место. Сборная в сравнении с прошлым рейтингом потеряла две позиции.

За последний месяц Украина провела три контрольных матча, сыграв вничью с Германией (0:0), уступив Польше (1:3) и обыграв Молдову (4:0). В первом матче на Евро команда Сергея Реброва проиграла Румынии 0:3.

Среди европейских сборных Украина занимает 12-е место.

В топ-5 рейтинга ФИФА входят Аргентина, Франция, Бельгия, Бразилия и Англия. С полным рейтингом можно ознакомиться по ссылке.

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Иван Зинченко Источник: ФИФА
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Комментарии 2
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Saar
А, ну і Бельгія: якого х..я вона третя вже стільки років!???????
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+1
Saar
Триндець рейтинг. Хорвати зіграли внічию з Албанією,  а Італія виграла у Албанії. Зато в таблиці Хорвати потіснили Італію і обійшли. 
Ответить
+1
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