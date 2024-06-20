Рейтинг ФИФА. Сборная Украины потеряла две позиции
Команда Сергея Реброва занимает 24-е место
ФИФА опубликовала свой традиционный рейтинг сборных, где национальная команда Украины занимает 24-е место. Сборная в сравнении с прошлым рейтингом потеряла две позиции.
За последний месяц Украина провела три контрольных матча, сыграв вничью с Германией (0:0), уступив Польше (1:3) и обыграв Молдову (4:0). В первом матче на Евро команда Сергея Реброва проиграла Румынии 0:3.
Среди европейских сборных Украина занимает 12-е место.
В топ-5 рейтинга ФИФА входят Аргентина, Франция, Бельгия, Бразилия и Англия. С полным рейтингом можно ознакомиться по ссылке.
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