Рейтинг ФИФА. Сборная Украины потеряла две позиции

ФИФА опубликовала свой традиционный рейтинг сборных, где национальная команда Украины занимает 24-е место. Сборная в сравнении с прошлым рейтингом потеряла две позиции.

За последний месяц Украина провела три контрольных матча, сыграв вничью с Германией (0:0), уступив Польше (1:3) и обыграв Молдову (4:0). В первом матче на Евро команда Сергея Реброва проиграла Румынии 0:3.

Среди европейских сборных Украина занимает 12-е место.

В топ-5 рейтинга ФИФА входят Аргентина, Франция, Бельгия, Бразилия и Англия. С полным рейтингом можно ознакомиться по ссылке.