Нападающий сборной Словакии поделился ожиданиями от игры с Украиной на Евро

Нападающий сборной Словакии Лукаш Гараслин поделился ожиданиями перед матчем второго тура группового этапа Евро-2024 против команды Украины.

«Тренер показал нам несколько видеозаписей с игрой сборной Украины, и они действительно являются отличной командой. Так что мы не должны недооценивать их, и мы обязательно захотим показать, на что способны. Мы хотим выступить еще лучше, чем против Бельгии, и исправить некоторые ошибки, которые мы допустили. Я искренне верю, что мы добьемся успеха.

Сборная Украины имеет в составе потрясающих игроков, как и Бельгия. Трудно сказать, будет ли это похожий или другой матч – увидим в тот день. Я уверен, что мы будем готовы, как и против Бельгии. Если мы будем держаться вместе и играть друг за друга, то сможем добиться успеха», – сказал Гараслин.

В 1-м туре квартета Е Словакия переиграла Бельгию 1:0, а украинцы уступили команде Румынии со счетом 0:3.

Сборная Украины проведет поединок 2-го тура против Словакии 21 июня.