Киченок / Киченок – Ван / Чжэн. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

20 июня украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок продолжат выступления в парном разряде на травяном турнире WTA 500 в Берлине.

В матче 1/4 финала украинки, посеянные под третьим номером, сразятся с китайским ​дуэтом Ван Синьюй / Чжэн Сайсай.​ Матч начнется вторым запуском на корте №1 после поединка Вондроушова – Калинская. Ориентировочное время начала встречи – 13:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В следующем раунде победительницы встречи сразятся против второго сеяного тандема Деми Схюрс (Нидерланды) / Луиза Стефани (Бразилия).

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.

Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ



ТУРНИРНАЯ СЕТКА