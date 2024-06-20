Киченок / Киченок – Ван / Чжэн. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию парного матча в Берлине
20 июня украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок продолжат выступления в парном разряде на травяном турнире WTA 500 в Берлине.
В матче 1/4 финала украинки, посеянные под третьим номером, сразятся с китайским дуэтом Ван Синьюй / Чжэн Сайсай. Матч начнется вторым запуском на корте №1 после поединка Вондроушова – Калинская. Ориентировочное время начала встречи – 13:30 по Киеву.
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В следующем раунде победительницы встречи сразятся против второго сеяного тандема Деми Схюрс (Нидерланды) / Луиза Стефани (Бразилия).
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