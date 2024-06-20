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WTA
20 июня 2024, 11:19 | Обновлено 20 июня 2024, 11:42
117
0

Киченок / Киченок – Ван / Чжэн. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию парного матча в Берлине

20 июня 2024, 11:19 | Обновлено 20 июня 2024, 11:42
117
0
Киченок / Киченок – Ван / Чжэн. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Сестры Киченок

20 июня украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок продолжат выступления в парном разряде на травяном турнире WTA 500 в Берлине.

В матче 1/4 финала украинки, посеянные под третьим номером, сразятся с китайским ​дуэтом Ван Синьюй / Чжэн Сайсай.​ Матч начнется вторым запуском на корте №1 после поединка Вондроушова – Калинская. Ориентировочное время начала встречи – 13:30 по Киеву.

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В следующем раунде победительницы встречи сразятся против второго сеяного тандема Деми Схюрс (Нидерланды) / Луиза Стефани (Бразилия).

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Ван Синьюй Чжэн Сайсай Надежда Киченок Людмила Киченок смотреть онлайн WTA Берлин
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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