ITF20 июня 2024, 10:51 | Обновлено 20 июня 2024, 11:41
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Дарья Снигур – Майя Джойнт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда в Илкли
20 июня 2024, 10:51 | Обновлено 20 июня 2024, 11:41
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20 июня украинская теннисистка Дарья Снигур (№128 WTA) продолжит выступления на травяном турнире ITF W100 в Илкли.
Во втором раунде украинка сразится с Майей Джойнт (№179 WTA). Время начала поединка – 12:30 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет 1-я встреча теннисисток.
В следующем раунде победительница матча сыграет с Ребеккой Марино (№144 WTA) или Раной Акуа Стойбер (№678 WTA).
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