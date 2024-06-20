Дарья Снигур – Майя Джойнт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

20 июня украинская теннисистка Дарья Снигур (№128 WTA) продолжит выступления на травяном турнире ITF W100 в Илкли.

Во втором раунде украинка сразится с Майей Джойнт (№179 WTA). Время начала поединка – 12:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница матча сыграет с Ребеккой Марино (№144 WTA) или Раной Акуа Стойбер (№678 WTA).

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