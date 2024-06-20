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ITF
20 июня 2024, 10:51 | Обновлено 20 июня 2024, 11:41
179
0

Дарья Снигур – Майя Джойнт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда в Илкли

20 июня 2024, 10:51 | Обновлено 20 июня 2024, 11:41
179
0
Дарья Снигур – Майя Джойнт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

20 июня украинская теннисистка Дарья Снигур (№128 WTA) продолжит выступления на травяном турнире ITF W100 в Илкли.

Во втором раунде украинка сразится с Майей Джойнт (№179 WTA). Время начала поединка – 12:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница матча сыграет с Ребеккой Марино (№144 WTA) или Раной Акуа Стойбер (№678 WTA).

📺 Видеотрансляция

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Майя Джойнт смотреть онлайн ITF Илкли Дарья Снигур
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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