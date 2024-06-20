Чемпионат Европы20 июня 2024, 10:28 |
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«Не просто бьют мяч вперед». Хавбек сборной Украины оценил Словакию
Бражко считает, что матч будет интересным
20 июня 2024, 10:28 |
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Полузащитник сборной Украины Владимир Бражко дал оценку сборной Словакии, с которой команда сыграет во втором туре группового этапа Евро-2024.
«У Словакии хорошо организованная команда. Они знают, что нужно делать на поле. Хорошо прессингуют, компактно обороняются и проводят эффективные контратаки».
«Они не просто бьют мяч вперед. Нам будет непросто, но матч должен быть интересным», – сказал Бражко.
Ожидается, что Владимир выйдет в стартовом составе вместо Тараса Степаненко.
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Комментарии 1
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Бражко, єдина збірна на Євро, яка "просто б'є м'яч вперед" це ви. Бляха, замість того, щоб позатикатися, вони продовжують патякати.
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