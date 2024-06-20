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  4. «Не просто бьют мяч вперед». Хавбек сборной Украины оценил Словакию
Чемпионат Европы
20 июня 2024, 10:28 |
781
1

«Не просто бьют мяч вперед». Хавбек сборной Украины оценил Словакию

Бражко считает, что матч будет интересным

20 июня 2024, 10:28 |
781
1
«Не просто бьют мяч вперед». Хавбек сборной Украины оценил Словакию
Getty Images/Global Images Ukraine. Владимир Бражко

Полузащитник сборной Украины Владимир Бражко дал оценку сборной Словакии, с которой команда сыграет во втором туре группового этапа Евро-2024.

«У Словакии хорошо организованная команда. Они знают, что нужно делать на поле. Хорошо прессингуют, компактно обороняются и проводят эффективные контратаки».

«Они не просто бьют мяч вперед. Нам будет непросто, но матч должен быть интересным», – сказал Бражко.

Ожидается, что Владимир выйдет в стартовом составе вместо Тараса Степаненко.

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Иван Зинченко Источник: УЕФА
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Moonspell
Бражко, єдина збірна на Євро, яка "просто б'є м'яч вперед" це ви. Бляха, замість того, щоб позатикатися, вони продовжують патякати. 
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