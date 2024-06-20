«Не просто бьют мяч вперед». Хавбек сборной Украины оценил Словакию

Полузащитник сборной Украины Владимир Бражко дал оценку сборной Словакии, с которой команда сыграет во втором туре группового этапа Евро-2024.

«У Словакии хорошо организованная команда. Они знают, что нужно делать на поле. Хорошо прессингуют, компактно обороняются и проводят эффективные контратаки».

«Они не просто бьют мяч вперед. Нам будет непросто, но матч должен быть интересным», – сказал Бражко.

Ожидается, что Владимир выйдет в стартовом составе вместо Тараса Степаненко.