Роджер ФЕДЕРЕР: «Соперничество Синнера и Алькараса похоже на мое с Надалем»

20-кратный чемпион турниров Grand Slam Роджер Федерер признался, что развивающееся соперничество Янника Синнера и Карлоса Алькараса можно сравнить с его соперничеством с Надалем.

«Я не думал об этом, но да, у Синнера и Алькараса есть соперничество, как у нас с Надалем. Я думаю, что у каждого теннисиста есть свое соперничество, и во многих отношениях еще рано говорить об этом.

Но Синнер и Алькарас – представители одного поколения, они очень сильны и очень уважают друг друга. Они оба начали свой путь в теннисе с правильной ноги, и это обещает быть отличной битвой. Очень приятно смотреть на их игру», – сказал Федерер.

Отметим, что Федерер и Надаль сыграли между собой 40 матчей, Роджер выиграл 16.