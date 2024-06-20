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  4. Роджер ФЕДЕРЕР: «Соперничество Синнера и Алькараса похоже на мое с Надалем»
ATP
20 июня 2024, 10:16 |
103
0

Роджер ФЕДЕРЕР: «Соперничество Синнера и Алькараса похоже на мое с Надалем»

Швейцарец уверен, что в будущем это будет захватывающее противостояние

20 июня 2024, 10:16 |
103
0
Роджер ФЕДЕРЕР: «Соперничество Синнера и Алькараса похоже на мое с Надалем»
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер и Карлос Алькарас

20-кратный чемпион турниров Grand Slam Роджер Федерер признался, что развивающееся соперничество Янника Синнера и Карлоса Алькараса можно сравнить с его соперничеством с Надалем.

«Я не думал об этом, но да, у Синнера и Алькараса есть соперничество, как у нас с Надалем. Я думаю, что у каждого теннисиста есть свое соперничество, и во многих отношениях еще рано говорить об этом.

Но Синнер и Алькарас – представители одного поколения, они очень сильны и очень уважают друг друга. Они оба начали свой путь в теннисе с правильной ноги, и это обещает быть отличной битвой. Очень приятно смотреть на их игру», – сказал Федерер.

Отметим, что Федерер и Надаль сыграли между собой 40 матчей, Роджер выиграл 16.

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Янник Синнер Карлос Алькарас (теннисист) Роджер Федерер
Владимир Клепач Источник: Tennis365
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