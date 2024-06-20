Другие новости20 июня 2024, 06:08 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 20 июня
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
20 июня 2024, 06:08 |
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В четверг, 20 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
16:00 Словения – Сербия
19:00 Дания – Англия
22:00 Испания – Италия
КИБЕРСПОРТ
19:00 Team GO – ROG
20:00 Team du Sud – Aegis
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