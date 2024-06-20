СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 20 июня

В четверг, 20 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

16:00 Словения – Сербия

5.27 – 3.39 – 1.83

19:00 Дания – Англия

5.94 – 3.74 – 1.73

22:00 Испания – Италия

2.23 – 3.23 – 3.90

КИБЕРСПОРТ

19:00 Team GO – ROG

2.19 – 1.64

20:00 Team du Sud – Aegis

1.64 – 2.19