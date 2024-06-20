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20 июня 2024, 06:08 |
33
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 20 июня

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

20 июня 2024, 06:08 |
33
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 20 июня
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 20 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

16:00 Словения – Сербия

Ggbet 5.27 – 3.39 – 1.83

19:00 Дания – Англия

Ggbet 5.94 – 3.74 – 1.73

22:00 Испания – Италия

Ggbet 2.23 – 3.23 – 3.90

КИБЕРСПОРТ

19:00 Team GO – ROG

Ggbet 2.19 – 1.64

20:00 Team du Sud – Aegis

Ggbet 1.64 – 2.19

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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