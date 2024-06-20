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  4. Довбик высказался о сборной Словакии и назвал сильные стороны этой команды
Чемпионат Европы
20 июня 2024, 06:01 |
736
0

Довбик высказался о сборной Словакии и назвал сильные стороны этой команды

21 июня подопечные Сергея Реброва проведут поединок против словаков на Евро-2024

20 июня 2024, 06:01 |
736
0
Довбик высказался о сборной Словакии и назвал сильные стороны этой команды
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

21 июня сборная Украины проведет поединок 2-го тура группы Е на Евро-2024 против Словакии.

Накануне поединка форвард украинской национальной команды Артем Довбик высказался о сильных сторонах словаков:

«Мы немного посмотрели второй тайм матча против Бельгии. Это очень сбалансированная команда, хорошо играющая в защите, как и Румыния. У них очень хорошие два центральных защитника – я как нападающий особенно на это смотрел.

Они очень хорошо отыграли против одного из лучших форвардов турнира – Ромелу Лукаку. Полузащитники выполняют очень большой объем черновой работы в центре поля. Поэтому это очень сложный соперник, и я считаю, что с ними будет труднее, чем с румынами», – заявил Артем.

В 1-м туре квартета Е Словакия переиграла Бельгию 1:0, а украинцы уступили команде Румынии со счетом 0:3.

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Артем Довбик сборная Словакии по футболу сборная Украины по футболу Словакия - Украина Евро-2024
Даниил Агарков Источник: УЕФА
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