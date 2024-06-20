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20 июня 2024, 01:20 | Обновлено 20 июня 2024, 01:22
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0

ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 20 июня

Важные события во всех видах спорта

20 июня 2024, 01:20 | Обновлено 20 июня 2024, 01:22
109
0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 20 июня
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 20 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

02:20 Интер Майами – Коламбус Крю

Favbet 2.97 – 3.90 – 2.18

02:30 Торонто – Нэшвилл

Favbet 2.17 – 3.50 – 3.28

16:00 Словения – Сербия

Favbet 5.27 – 3.39 – 1.83

19:00 Дания – Англия

Favbet 5.94 – 3.74 – 1.73

22:00 Испания – Италия

Favbet 2.23 – 3.23 – 3.90

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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