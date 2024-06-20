ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 20 июня

В четверг, 20 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

02:20 Интер Майами – Коламбус Крю

2.97 – 3.90 – 2.18

02:30 Торонто – Нэшвилл

2.17 – 3.50 – 3.28

16:00 Словения – Сербия

5.27 – 3.39 – 1.83

19:00 Дания – Англия

5.94 – 3.74 – 1.73

22:00 Испания – Италия

2.23 – 3.23 – 3.90