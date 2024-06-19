Два рекордсмена: Нойер догнал Буффона по матчам на Евро. Кто в топ-5

Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер после матча Евро-2024 против Венгрии догнал рекордсмена Джанлуиджи Буффона по количеству матчей в финальных этапах чемпионатов Европы среди киперов.

У обоих вратарей теперь по 17 матчей, но Буффон уже завершил карьеру, а Нойер продолжает выступления. Германия уже вышла в плей-офф Евро.

В топ-5 вратарей по количеству матчей на Евро замыкают португалец Руй Патрисиу (16), нидерландец Эдвин ван дер Сар (16) и француз Уго Льорис (15).