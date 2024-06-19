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  4. Два рекордсмена: Нойер догнал Буффона по матчам на Евро. Кто в топ-5
Чемпионат Европы
19 июня 2024, 23:18 | Обновлено 19 июня 2024, 23:25
596
2

Два рекордсмена: Нойер догнал Буффона по матчам на Евро. Кто в топ-5

У итальянца и немца по 17 матчей

19 июня 2024, 23:18 | Обновлено 19 июня 2024, 23:25
596
2
Два рекордсмена: Нойер догнал Буффона по матчам на Евро. Кто в топ-5
Getty Images/Global Images Ukraine. Мануэль Нойер

Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер после матча Евро-2024 против Венгрии догнал рекордсмена Джанлуиджи Буффона по количеству матчей в финальных этапах чемпионатов Европы среди киперов.

У обоих вратарей теперь по 17 матчей, но Буффон уже завершил карьеру, а Нойер продолжает выступления. Германия уже вышла в плей-офф Евро.

В топ-5 вратарей по количеству матчей на Евро замыкают португалец Руй Патрисиу (16), нидерландец Эдвин ван дер Сар (16) и француз Уго Льорис (15).

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Мануэль Нойер Джанлуиджи Буффон сборная Италии по футболу сборная Германии по футболу Евро-2024
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 2
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Harun Bakircioğlu
До Евро-1980 вообще не было групп, было 4 команды - полуфинал и финал. Норм так Евро в 2 матча, проводимое с 14 по 18 июня.
С 1980 по 1996 было 2 группы по 4 команды. Только с Евро-1996 было 16.
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0
zizyyura
тільки матчів стало більше з розширенням з 16 до 24. Останній Євро-2012, де було 16 команд
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