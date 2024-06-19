Без Пушича. Новый наставник Ливерпуля назвал свой тренерский штаб

Новый наставник «Ливерпуля» Арне Слот в среду назвал свой тренерский штаб, который начинает с ним работу в команде. В списке нет тренера «Шахтера» Марино Пушича.

«Конечно, ты хочешь взять тех людей, которых ты знаешь. Моим первым помощником будет Сипке Хулшофф из «Фейенорда». Плюс я взял тренеров по физической подготовке и тренеров вратарей, которых я давно знаю», – сказал Слот.

Ранее в «Шахтере» подтверждали, что у Пушича есть приглашение от Слота, с которым он вместе работал в Нидерландах, однако Марино решил остаться в украинской команде.