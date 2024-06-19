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  4. Без Пушича. Новый наставник Ливерпуля назвал свой тренерский штаб
Украина. Премьер лига
19 июня 2024, 20:11 |
1100
1

Без Пушича. Новый наставник Ливерпуля назвал свой тренерский штаб

Похоже, Марино Пушич в Ливерпуле не окажется

19 июня 2024, 20:11 |
1100
1
Без Пушича. Новый наставник Ливерпуля назвал свой тренерский штаб
ФК Ливерпуль. Арне Слот

Новый наставник «Ливерпуля» Арне Слот в среду назвал свой тренерский штаб, который начинает с ним работу в команде. В списке нет тренера «Шахтера» Марино Пушича.

«Конечно, ты хочешь взять тех людей, которых ты знаешь. Моим первым помощником будет Сипке Хулшофф из «Фейенорда». Плюс я взял тренеров по физической подготовке и тренеров вратарей, которых я давно знаю», – сказал Слот.

Ранее в «Шахтере» подтверждали, что у Пушича есть приглашение от Слота, с которым он вместе работал в Нидерландах, однако Марино решил остаться в украинской команде.

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Ливерпуль Арне Слот Марино Пушич Шахтер Донецк чемпионат Англии по футболу чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: ФК Ливерпуль
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avk2307
та ладно.
Без Пушича ж не вийде...
Романо казав...
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